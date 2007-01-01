«Калужские термы»: оазис релакса, признанный лучшим

«Калужские термы» – это не просто водный центр, а место, где рождается гармония души и тела. Комплекс стал лауреатом первой региональной премии «ПРОтуриз» в номинации «Релакс года», учрежденной Медиахолдингом «Комсомольская правда». Это признание – лучшее доказательство приверженности высоким стандартам качества и заботы о каждом госте.

Магнит для путешественников со всей России

«Калужские термы» давно вышли за рамки регионального проекта, став точкой притяжения для туристов из разных уголков страны. Сюда едут за настоящим отдыхом, за возможностью отвлечься от суеты и погрузиться в атмосферу безмятежности. Уникальное сочетание современных технологий, целебных свойств воды и продуманного сервиса создает идеальные условия для восстановления сил и энергии.

Благодаря открытию водного центра Калуга стала приобретать черты города-курорта, и это не шутка. «Калужские термы» запустили активное развитие рекреационного отдыха.

Почувствуй магию пара

Гости уже по достоинству оценили широкий спектр услуг комплекса. Здесь каждый найдет занятие по душе: от посещения разнообразных бань и саун до плавания в бассейнах с морской водой. В «Калужских термах» можно сходить на массаж, пройти различные спа-процедуры, а также расслабиться джакузи. Для маленьких посетителей предусмотрена детская зона с горками и аттракционами, где они могут весело провести время под присмотром опытных аниматоров.

Особая гордость «Калужских терм» — это коллективные парения и мастер-классы, которые проводятся для гостей абсолютно бесплатно. Это не просто банные процедуры, а настоящее искусство, которым водный центр с удовольствием делится.

Во время посещения комплекса вы сможете познакомиться со всеми тонкостями искусства парения и отдыха в банях. Опытные пар-мастера раскроют секреты правильного прогрева, научат выбирать веники и расскажут о целебных свойствах трав. Коллективные парения создают неповторимую атмосферу единения и радости, которая не оставит вас равнодушными.

Инвестиции в здоровье и красоту

«Калужские термы» постоянно работают над улучшением качества сервиса и расширением спектра предлагаемых услуг. Регулярно проводятся обучающие семинары для персонала, сотрудники скрупулезно следят за новыми тенденциями в индустрии wellness и внедряют инновационные технологии.

Главная цель водного центра – создать пространство, где каждый гость сможет почувствовать себя обновленным, отдохнувшим и полным сил.

«Калужские термы» — это не просто место отдыха, это философия жизни и инвестиция в ваше здоровье и красоту. Создатели водного центра верят в то, что здоровье и красота – это одни из главных ценностей, и стремятся помочь гостям достичь гармонии и благополучия. Именно поэтому команда изо дня в день трудится, чтобы взрастить здоровое и счастливое поколение калужан.

Г. Калуга, 1-й Академический проезд, 5, корпус 1А

Тел.: +7-962-170-80-80, +7 (4842) 27-77-88

https://termo40.ru/

https://vk.com/kaluzhskie.termy