Где оживает русская сказка: экопарк «Юхновград» выиграл премию «ПРОтуризм»

21.11, 10:38
«Юхновград» стал победителем в номинации «Экотуризм года». В экопарке предлагают гостям сочетание традиций, природы и современного комфорта.

Русская сказка посреди соснового леса

Всего в часе езды от Калуги и двух часах от Москвы, на территории Национального парка «Угра», раскинулся экопарк «Юхновград» – место, где оживают образы старинной Руси. 38 бревенчатых коттеджей, вдохновлённых архитектурой русского Севера, гармонично вписаны в природный ландшафт. Здесь вас встречают аромат сосны, пение птиц и чистейший воздух – идеальные условия для перезагрузки от городской суеты.

Уют для всей семьи

«Юхновград» предлагает коттеджи на любой вкус и формат отдыха: уютный «Таунхаус» на четверых, просторный «Семейный» на шесть гостей, «Компанейский» – на восемь, и настоящие хоромы «Большой дом» площадью 500 кв. м для больших компаний до 14 человек.

Все коттеджи оснащены каминами, отдельными спальнями, кухнями и мангальными зонами, а также современными удобствами, включая посудомоечные машины и Wi-Fi.

Туризм с душой: музеи, скульптуры и история

Экопарк – не просто место для отдыха, но и культурный центр. На его территории расположены Этнографический музей и Музей вятичей, где представлены подлинные крестьянские костюмы XIX–начала XX века из центральных губерний России. Гости могут бесплатно побывать на экскурсиях и прикоснуться к народным традициям и символике вышивок.

Особая гордость – парк деревянных скульптур и единственный в России конференц-зал с полотном Ильи Глазунова «Великий Китай» – гигантской картиной размером 19,5 × 7,5 метра.

Активный и оздоровительный досуг круглый год

Летом гостей ждут сплавы по рекам Угра и Ресса на SUP-досках и байдарках, прокат велосипедов, квадроциклов и электросамокатов. Зимой – катание на санках, лыжах, коньках и прогулки на снегоходах.

Для тех, кто ценит здоровье, работает оздоровительный комплекс с подогреваемым 18-метровым бассейном, хаммамом, сауной и джакузи. Отдельно – русская баня с уличной купелью, где особенно приятно париться в мороз.

Детям – веселье, родителям – спокойствие

Команда профессиональных аниматоров круглый год проводит для детей мастер-классы, квесты, конкурсы, дискотеки и спортивные игры.

На территории – детская площадка, мини-зоопарк и более 50 ухоженных кошек, за которыми можно понаблюдать и с которыми разрешено играть.

Ресторан на борту фрегата и мини-зоопарк

Питание в «Юхновграде» – отдельное удовольствие. Ресторан «Петр Великий», выполненный в виде точной копии первого русского балтийского фрегата «Штандарт», предлагает как классические, так и авторские блюда от шеф-повара. А после обеда можно заглянуть в мини-зоопарк, где живут кролики, нутрии, лисы, фазаны и куры – за многими из них разрешено ухаживать и кормить.

Новогоднее чудо в самом сердце России

Зимой «Юхновград» превращается в настоящую сказку: иллюминация, фотозоны, елочки в каждом коттедже и праздничная программа с аниматорами, квестами и гуляньями. Здесь можно встретить Новый год в уютном домике у камина, на корпоративе или большой дружной компанией – в любой компании и в любом настроении.

«Юхновград» – это не просто отдых. Это возвращение к себе, к природе и к русской культуре. Победа в номинации «Экотуризм года» – подтверждение того, что здесь создано пространство, где хочется жить, дышать и возвращаться снова и снова. 

Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Рябиновая, 2/19

Телефон бронирования: 8-903-792-40-70 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)

https://uhnovgrad.ru/

https://vk.com/uhnovgrad

 

Реклама. ООО "ЭКО-ГРАД". ИНН 7743860785. erid: 2VfnxwfVP1j
