Шапша с Митрополитом Калужским и Боровским обсудили проведение «Дней Достоевского»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и митрополит Калужский и Боровский Климент обсудили подготовку к юбилейным «Дням Достоевского», которые пройдут в 2026 году.

Как рассказал Шапша, в прошлом году этот духовно-просветительский фестиваль собрал более 20 тысяч участников. В следующем году география мероприятия расширится: помимо Оптиной Пустыни, его площадками станут Боровск и Калуга.

По мнению губернатора, это позволит обогатить программу фестиваля, привлечь больше гостей и вовлечь больше молодёжи. В частности, планируется обновить формат молодёжного лагеря, который проводится в рамках проекта.

Шапша подчеркнул важность сохранения высокого уровня мероприятия и поручил подать заявку на участие «Дней Достоевского» в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.