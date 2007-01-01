В Калужской области владелец собаки заплатит 55 тысяч за нападение на ребёнка
В понедельник, 17 ноября, прокуратура Перемышльского района сообщила о взыскании с владельца собаки морального вреда за укус несовершеннолетней девочки.
По словам прокуратуры, собака напала на десятилетнюю девочку.
— В июне в деревне Горки Перемышльского района во время прогулки на десятилетнюю девочку напала собака, после чего у девочки остались раны на туловище. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь, - уточнили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу ребёнка в размере 50 тысяч рублей, а также пять тысяч возмещения материального вреда.
