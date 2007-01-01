Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужан оценили по приверженности к здоровому образу жизни
Общество

Калужан оценили по приверженности к здоровому образу жизни

Дмитрий Ивьев
17.11, 13:02
0 415
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наш регион занял 26 место в общероссийском рейтинге по этому показателю.

Результаты исследования в понедельник, 17 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

При расчетах учтены доля тех, кто занимается физкультурой и спортом, объемы потребления табака и алкоголя, число преступлений в состоянии опьянения, а также доля людей, занятых на вредных производствах.

Годом ранее у Калужской области было 29 место.

Самые лучшие показатели у Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 8, Московская область – 10, Москва – 17, Орловская область – 22, Брянская область – 29, Смоленская область – 31.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNSWEhmamRTbFNxZzRwd2Q1cHV5M3c9PSIsInZhbHVlIjoieWp1V1BPWGNxOGVadkliTElGSFpGb3ppU2VTNGJEY3FHZmREYjBLWEhQMkVRQUR4THpBd3g4VTBqZVpkbVRVYTZTeCt3Y2g2d0J5dmlvVjFiamgyV3B6VHliRmtucnRMRkhvaW9xUEVyL0xKeDZENndEL3Y2NFJCVUQrcitNb1JybUpRQ08xUWdQSHY4ajk2a2kxMWNxYXJNM2t6VzlCKzg4VVBWSWVYekZnUWRXWGNVdnFpNWFaVUk0M2RKQlg3Z0F6YUxIbnBCYTBqUUdGR28yOEw5M0I0NWkyb3dFWjBGTXhKckQwcm56WVZvS0gzcG1vL2FuempGcWFNc3k0UGJzajhnSEdIcENLM0RRYmVVQlJWQVNWcFhLTGNrYWJzR2FncGhsYkNweVNicWEyZE11TDVKYWNKWG5QaDJzRWZ5VG9nelkvV3J0ang5WDN0M0lrU2NjMkVkbmdHNHhQQXBCTVdtTkUrSUhncFJFbkp0NHYzeklBYi9QWkt1eWpuZlpDMnNwSnd4enJtblZ0ZnozRVJ4YlNjOEFjVi9yYXBYMjVKS2k1S1VZbXBzV2dhTFY5OHdnSkltWFlOczZCaSIsIm1hYyI6ImRiOWQzOTdmOGMyZWY1OGE1MzYxYzQ1OTEwYmQxNDc4Y2M4ZTI0YWE1NTBmNWJkZWI4NjczNWY5ZDIxMzVkYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJZRzAvaWFaSXYrbEZuaE9lUm1pVEE9PSIsInZhbHVlIjoia1BoZFNYZUVDTzRyU2xNV3ZWRktpQTZXMHhmQjFTTytDeEdoSC9JVmJUWDBQSEIxKytMSmxIN2tnQU13MmRJWlNxZUhIcTRFcVVRcVlvVm9haDhjdFN1eUNadEFhQXUzeFlISE5pYzFkbnFYSmgxWGMxZG4yMFNxQ1pWd0FYZk1SVUNNV2s1WU51c210ZTlWZHB4bFh4bHI2NUxWTFh5OFNXWVFLd3RRaWMwMUsvYTNyOHJKUlVOK3QyZCt1Vy9icFJqYXVuQ1M2akVRYzdreFBYS2VhRHdZa3U3TGlYejUrdXM3dGo0bnQyVlZUbXFZcWkrN3VSYXJ3dGhiUEZySnZTRkFGZk9OM0grR2dJOUZQVVVuVFQrS2RGbUIrWDdjUlJYM0NDN2JSdTBlMDY3K0JSNkwzVjI3OHFZUnJUS2JrNVAxWFdKU09TWTN1UDFMNHE1akgwKzNTWUtXRnBEQ3FmWlBzM3kzbFJTRXVsRUJuNnZHUHJKMUY4SWNESWRhZmM5TGd0QzlQNkRJRDZvTFlWcERHSVdlSGhsa0drd0JNMlE3aXBYUzlRZjF5SjNHWnJaOUU3RTQwampVeTdwTGVRS3JUYWtoOEQramF4Z3gzQm15REozWEtZWloySVAzdFQzQVY0YjVjWm53bEVsTGo1SWlFMXBISnJpTUw5RXB1aDNLdjJGUE5majVySUl1VTJHbUxxV2ZBMkI5eWhNd3VOUFYydmlNWUhXTEt4K0JiRERaTFhkbWswaFlHU3ErbzRLVG5xaWVNUkIxN2ZwcFZ6VnR6SEUrZUoveFVoVXV2ZzF3T0J2UkRSZ1RUOXNwNExrb05aQU11cUF6bnI1aSIsIm1hYyI6IjlmMjU1NWQ4NWRkMzdkOWUyZjI1MjI4ODhlZGU1MmNhMjNjYzllN2Q4YTNhMjNmM2RmNDAzY2MwNTA4MjAyNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+