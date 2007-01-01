Калужан оценили по приверженности к здоровому образу жизни
Наш регион занял 26 место в общероссийском рейтинге по этому показателю.
Результаты исследования в понедельник, 17 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».
При расчетах учтены доля тех, кто занимается физкультурой и спортом, объемы потребления табака и алкоголя, число преступлений в состоянии опьянения, а также доля людей, занятых на вредных производствах.
Годом ранее у Калужской области было 29 место.
Самые лучшие показатели у Дагестана, Чечни и Ингушетии.
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 8, Московская область – 10, Москва – 17, Орловская область – 22, Брянская область – 29, Смоленская область – 31.
