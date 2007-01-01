Геннадий Новосельцев познакомился с опытом Белгородской области по реабилитации участников СВО

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев посетили Белгородскую область.

В ходе визита они познакомились с работой ряда социальных и образовательных учреждений области. Гостей сопровождал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.

Особое внимание председатель уделил вопросам развития адаптивных видов спорта на Белгородчине, а также реабилитации и социализации участников специальной военной операции через занятия физкультурой и спортом.

В Центре адаптивных видов спорта «ВЕРШИНА» гостей встречала директор Елена Стрижакова. Она продемонстрировала тренажёры, площадки и реабилитационные зоны. Геннадий Новосельцев, как руководитель калужского регионального отделения Паралимпийского комитета России, поделился опытом, наработанным в нашей области.

- Адаптивный спорт - это возможность реабилитации и социализации участников СВО. В Белгороде я увидел большие возможности для обмена опытом и совместной работы в этом направлении, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

В школах для спикера парламента были проведены экскурсии, в ходе которых речь шла о передовых возможностях организации образовательного процесса.

В ходе встреч с руководителями образовательных и спортивных учреждений обсуждались вопросы взаимодействия регионов, поддержки образовательных программ и развития адаптивного спорта. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере спорта и образования.

- Инфраструктура прифронтового региона развита и впечатляет. Процесс обучения ведётся в отличных условиях.Белгород живёт, благоустраивается, - добавил Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.