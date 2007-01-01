Калужские аграрии впечатлились производством Ростсельмаш

Отечественный производитель сельхозтехники пригласил сельхозпроизводителей из Калужской области в самое сердце своего производства в Ростове-на-Дону.

Именно здесь выпускаются легендарные отечественные машины: выносливые, мощные, работящие, созданные специально для наших полей.

Каждый год Ростсельмаш приглашает к себе сотни специалистов со всей страны в рамках программы «Один день на Ростсельмаш». Такое гостеприимство позволяет аграриям лично убедиться в качестве отечественных машин, быть в курсе технических разработок, а также первыми увидеть новенькие модели тракторов, комбайнов, навесного и прицепного оборудования. Сельское хозяйство, как отрасль, развивается большими шагами, но отечественный производитель идет еще на шаг впереди, чтобы всегда предложить своим клиентам современную и актуальную технику.

Масштабы впечатляют

Калужские фермеры поделились впечатлениями от посещения Ростсельмаш, рассказали о представленной технике и о своем опыте работы на отечественных комбайнах и тракторах.

— Наш колхоз имени Ленина находится в Жуковском районе Калужской области, и в этом году празднует 75-летие, — рассказывает председатель колхоза Виталий Романов. — В нашей дружной команде работают 200 человек. В хозяйстве поголовье молочное дойное — 1600 голов и 5 000 гектаров земли. Выращиваем семена озимой пшеницы, овес, горох. Объемы достаточно внушительные.

Я с большим удовольствием приехал на Ростсельмаш, поскольку мы неоднократно выбирали отечественного производителя техники: у нас есть два комбайна ACROS. Сегодня посмотрели производство, масштабы впечатляют. Нам хочется обновить технику, поэтому нам с главным инженером было очень любопытно лично посмотреть ассортимент на предприятии. Недавно Ростсельмаш выставлял один трактор, он тогда был в разработке. Надеюсь сегодня увидеть его на предприятии, на одной из площадок, и желательно в испытании. Скажу уверенно, что у Ростсельмаш достойные комбайны. Я, еще будучи инженером, приобретал комбайн Ростсельмаш с кукурузной жаткой, с ним освоили выращивание кукурузы. Плотно работаем с техническим центром «АГРИТ» — дилером Ростсельмаш по Калужской области. У нас с ними налажены хорошие взаимоотношения.

«Мы остались довольны»

В рамках программы «Один день на Ростсельмаш» гости лично увидели, как «рождаются» современные отечественные комбайны и тракторы, которые так часто можно встретить на полях любых регионов нашей страны. Универсальность и готовность работать в непростых условиях выгодно отличают технику производителя.

— Наше предприятие занимается кормозаготовкой для крупнорогатого скота, колхоз небольшой, активно пользуемся техникой Ростсельмаш, — говорит главный механик ООО «Молочные продукты» Константин Пехтерев. — Рад, что удалось побывать на производстве, я здесь первый раз. Производство красивое, хорошее. Было интересно посмотреть, как производятся надежные агромашины. Предприятие себя показало достойно, будем приобретать в будущем технику Ростсельмаш, уже есть определенные планы на будущий год. Конкретно у нас был опыт обращения в сервисную службу, техцентр «Агрит»: работают очень быстро, мы остались довольны.

«Все работает, как щвейцарские часы!»

На производстве калужане смогли увидеть не только новинки, но и доработанные и улучшенные модели уже полюбившейся многим техники. Важной составляющей знакомства с производством стали подробные пояснения руководителей цехов о своей работе. Участникам программы получили полное представление о качестве и основательности производства.

— Приятно удивлен, не ожидал таких масштабов, автоматизации и систематизации, такого порядка в каждом отдельном цехе и на предприятии в целом, все работает как швейцарские часы, — говорит глава КФХ Михаил Александрович Саяпин из Мосальского района Калужской области. — Полный цикл производства каждого из узлов, помимо разговоров об импортозамещении я вижу здесь реальные действия, это достойно уважения. У нас есть кормоуборочный комбайн F 1300 и зерноуборочный ACROS. Трактор Ростсельмаш 2400 я уже купил, обкатываем, сейчас отработал около ста моточасов. К трактору вопросов нет, работает четко. Зерноуборочным комбайном в этот сезон убрали 1 400 гектаров. Что еще лично для меня важно — это подход компании к подготовке кадров с юного возраста! Ребята молодцы, делают все для привлечения молодежи, пусть дальше развиваются! По итогам дня скажу, что у нас в стране есть реальная альтернатива импортной технике. В следующем году возьмем к своему трактору прицепной почвообрабатывающий комплекс. Техника ведь мощная, более 400 лошадиных сил! Он будет тянуть оборудование с шириной захвата и 10-12 метров. Впечатления от посещения предприятия только положительные. Благодарю за такую возможность!

Показателем открытости Ростсельмаш стала возможность для гостей задавать любые вопросы. Уточнения, пояснения и пожелания приветствуются — отечественный производитель любит своих клиентов и ценит обратную связь. Мероприятие «Один день на Ростсельмаш» оставило неизгладимые впечатления у калужских сельхозпроизводителей. Многие из них убедились: за отечественной техникой — большое будущее.