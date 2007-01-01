Афиша Обнинск
Общество

Калужскому водителю выплатили 861 тысячу рублей

Дмитрий Ивьев
17.11, 09:56
Мужчине вернули деньги, которые ему задолжала транспортная компания.

Бывший сотрудник подал в суд на работодателя: тот не выплатил ему зарплату и не компенсировал моральный вред. Суд встал на сторону работника и обязал компанию вернуть всю сумму - 861 000 рублей.

Поскольку компания сначала не спешила платить, судебные приставы начали принудительное взыскание: арестовали банковские счета фирмы, запретили оформлять любые сделки с её автопарком и начислили ещё и исполнительный сбор - более 60 тысяч рублей.

В итоге нужная сумма была списана с одного из счетов компании, деньги перечислили водителю, а дело закрыли, рассказали 16 ноября в региональном УФССП.

