Общество

Шапша: Калужский молодежный форум выходит на международный уровень

Дмитрий Ивьев
17.11, 07:34
В этом году в форуме, проходящем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», приняли участие более 200 молодых людей со всей Калужской области.

Среди них — Клаудете Лузиа Висенте Теишеира из Анголы, студентка Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Она представляет направление «Международное сотрудничество» и отмечает, что такие встречи помогают молодёжи из разных стран лучше понимать друг друга.

По словам девушки, Россия — страна больших возможностей, а на форуме она уже успела познакомиться со многими участниками и найти единомышленников.

Губернатор Владислав Шапша пожелал всем участникам вдохновения, новых друзей и продуктивной работы, напомнив о главном слогане форума: «Включаем коммуникацию» — для общения, обмена идеями и совместной реализации проектов.

