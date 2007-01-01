Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге устроят выездную вакцинацию от гриппа
Общество

В Калуге устроят выездную вакцинацию от гриппа

Дмитрий Ивьев
17.11, 10:14
0 278
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мобильные пункты будут работать три дня в ноябре, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

18 ноября медики будут дежурить с 9:00 до 16:00 на парковке у торгового центра на Грабцевском шоссе, 95.

21 ноября с 9:00 до 13:00 прививку можно будет сделать на мини-рынке «Ярмарка-Турынино».

А 26 ноября с 9:00 до 13:00 вакцинация пройдет у рынка на Грабцевском шоссе, 4б.

С собой нужно брать паспорт и полис.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1HcGYzcFU1dzA3cDNHbHN0K3dQL2c9PSIsInZhbHVlIjoiai9wWEZHbHFhM1h1YjNrY2gwc0xBM2V2aG1FcmVzWGE5Mll6d1ZsQkJDU0hDYk5vWjVkMWR3alR6WlJuaUJ5QW5naGhObktXazhmOXhVOUd3S0pFaUVlRkRVb2VidFBBaWdtVzRrSUtGVUc4M3dpdm1mblJBVW0rMFJJamc5MTZLU2RGa1NXeVNIdkxrL0w0anFYcTF4YUFIQmdPVENaaTlWL1JuUmRka2JKOEZ2d3pXRS81YkpFRWl5OHBVaGVISFBTT3MyWXV2M2g4V2k1R0c0YWFZb3pseHl6aFBxR21xSUoreUg4OUphTVJWRVZQV2ZWMlFjeW1Ia2YzNjZmaU5SaXBnUmUzVWZFT1ZYbFQ1YVc2T2pIR3F5TG8zZ1RGeTkxODg2NWhEMU5KdllUV0VqdnlyRzd5WlJQbkx6ajQ2YUY4MnJCWklTME5UbnYvRDFJNHpJK0dEcFV6VXpucFJjU29mRTlsR3hXSVJ2a25wam42OHVmUXhuN21RWXVlVmt5Tk13cHhGSmJCRWVhaHhINk5tSm9WZFBwQWZMZmtTclgrLzVVTFgrRzZML1NCa29GUnEyNE9ndTRFTXQ1NiIsIm1hYyI6IjVhYTAyZTdiM2I1MzdjZDI3N2Y3OWQxYjRiZGQwNzdmNTBhYjMzZGNiMmUzNDZlYTI5NmIwMTdjZjg3NmUzMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVSS2JIL2xaUVdXUVYxQzlRZkhLSFE9PSIsInZhbHVlIjoielYrdWhuM0hVUllKc3FVVStaWEZReVZ1dE12NHVSNmdZQ05ZbnpZdXp1N0dBdy9RLzcrSTB6ZkhMQU5vbmhJSHE5RWpiSU5MQS8wcVF2bk5mN2lmWVpiVEh3VjRJN3RiakQ2OTJkb2p3dWVBbHFqNWVtdnJjbHlZNG85Tk9HbG5jeXBvVVhmdEtoajA1TUcyNXkya3hCOFNITVBKYmVoS2t3bjN4S1NpTks4aStJcXFNaERnVS9mUEF3ZGI1ajg4ZTlYWTF6cEF3UFR2K1NiNlU3VVNWeFJwLzRYeUZ4YVY5WkxSUTlXY0FCT0lrem9DZnhSQ3hKMmo1YzQvSjhNK0o2dWo3M2ZLdkQ5ZW9QanI5QzZlbGdPWnR5KzYzVnNKR2xXNmo3MWpKdzNrZUVmWUxEeVpIb2xuRHBNOXNTdWg0ZTQvd1ptekt1MGlmY0lINVJoV2pJMW12eFp1YStXM01oVWtsdUJhd2JLaDJGa2RqZ1l5NHovemhrSGJqQ0lUSThmYXprRXdNQVVnWG8zakc1T0p6RlExVFUxZFRSckFWeTZoUWpvbnJXVXYxbE5ITE1uOWhkK2xyTWV6RTVoaFdObVpHelNGQVJGMlZBQml0ZUZ6N2krRmo2eXI4RkFkVEZ6WGt2K1Fscm1kS2tyUU5rVXBPcGxtd2txRW85TDdQQnFoc3A2RWY0dlIwMzIyY0dJVkdaUUpHcmFTSVVSS05YaVZabDJZRTNwbW42U0pUZjFrOFNFQTlJNHQ0K1l3Tkg0K0ZaZkorWVJJd3JmLzV5dmRBSTY3QTV4Y3NWNE1FU0FIZU1JQ1dvZTZ3OXR1QVlRelhyQzgxRUw4OUh6ZCIsIm1hYyI6IjQxOTFkMDQxNjQ1NWUxZTAyMGQ5MDA0ODNlMDM0MWM2M2Y1ZGU1YTc5OTJmNWU5MzVlOWQ1NzJjZjY0YzI3MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+