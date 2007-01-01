В Калуге устроят выездную вакцинацию от гриппа

Мобильные пункты будут работать три дня в ноябре, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

18 ноября медики будут дежурить с 9:00 до 16:00 на парковке у торгового центра на Грабцевском шоссе, 95.

21 ноября с 9:00 до 13:00 прививку можно будет сделать на мини-рынке «Ярмарка-Турынино».

А 26 ноября с 9:00 до 13:00 вакцинация пройдет у рынка на Грабцевском шоссе, 4б.

С собой нужно брать паспорт и полис.