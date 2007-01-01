В Калуге обсудили строительство новой школы

Глава Калуги Дмитрий Денисов и депутат Светлана Мартынова на встрече с жителями микрорайона «Тайфун» обсудили вопросы, связанные со строительством новой школы.

«Стройка идёт строго по графику: начата заливка основания под фундамент, применяется прочный мостовой бетон, который обеспечивает долговечность будущего здания. Эта школа – часть важной работы, которую мы ведём в интересах маленьких калужан в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», – отметил Дмитрий Денисов на встрече.

«Для жителей это долгожданный объект, который станет важным центром притяжения для семей с детьми. Временная дорога, построенная за счёт бюджета города, сохранится и после завершения работ. Подъезд к школе будет полноценным, оборудованным парковочными местами для удобства родителей и сотрудников. Жители микрорайона «Тайфун» поблагодарили губернатора Калужский области и городские власти за решение давней проблемы и выразили надежду, что строительство будет идти по графику», – прокомментировала Светлана Мартынова.