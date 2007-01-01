Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге обсудили строительство новой школы
Общество

В Калуге обсудили строительство новой школы

Дмитрий Ивьев
17.11, 09:19
0 421
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава Калуги Дмитрий Денисов и депутат Светлана Мартынова на встрече с жителями микрорайона «Тайфун» обсудили вопросы, связанные со строительством новой школы.

«Стройка идёт строго по графику: начата заливка основания под фундамент, применяется прочный мостовой бетон, который обеспечивает долговечность будущего здания. Эта школа –  часть важной работы, которую мы ведём в интересах маленьких калужан в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», – отметил Дмитрий Денисов на встрече.

«Для жителей это долгожданный объект, который станет важным центром притяжения для семей с детьми. Временная дорога, построенная за счёт бюджета города, сохранится и после завершения работ. Подъезд к школе будет полноценным, оборудованным парковочными местами для удобства родителей и сотрудников. Жители микрорайона «Тайфун» поблагодарили губернатора Калужский области и городские власти за решение давней проблемы и выразили надежду, что строительство будет идти по графику», – прокомментировала Светлана Мартынова.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImlVZ1ByTyswZ0podGJLM1A1UlJNbmc9PSIsInZhbHVlIjoiZkY2NGplUW5pY21reUVUL1ZTOER2QmJrWTRDSG16T2ZZL3Q3ZGt2SmM3ZllwZ2J4TGE3cDJESWw0TWcyS2hvaTN3S0dwRElWUE55L1FTWjJkKzVJVmFGTUZZWDhYV2VwMEZzWW9MM3JJV2taT1pLTFRSS3ZSeUFLV3d6Mm5jTzJUcWxzUkdTNTdlWE9LVngyQkoyUWhObExrbUxSQ3NVOUs5eW50WERSdXdZZ0VhRVI2dkU5WUZ4WjJ5SkFpdFAxRlNTU3I3aWF5eVBMSlpxVk93YlBLV01NUXNoUVMwSzg2VGdzdWRBS0kzVkxKaTdZU3pCazA2VlJyZ3NjM3lLZ0p1S2pmb1ExNjFVcEI0d2hYTHFLeXFyRFFObUNCM0NJdjBzVTFUMTVOZnk0SWZ4aGxsNFgzejlWWTdWQ3VIeHlaZk80THRqcUlFakhXTzVJRkJHQm1BMngzTlFFcGxIbTlhK3RFUnl4TVdPekhNZ0JsWkJHaGtCK3JXaURvOE1aQ1h0MnJNRFRiOC9YZE5uYU1KeUtPY01URStiSWxrUFZnbElBU1FnNDNBZ2g0YnRyUXdoT3o2UDZuNWcza2ZEYSIsIm1hYyI6ImVhZjg2YjFkOWI5YWQ5NWYwOWUxYzg1MTcwYWY5ZTNhZjNmZTZjMmM2YjE3Yzk5ZjUzOGZkYzJiNDU2MTJkZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdDNThvcnZ6SkJiaHE1Unl0bGIzTFE9PSIsInZhbHVlIjoiYnBWa3htUjZCcTFBTDNMU0ZoQ1pvcUhHQXlmREZ6QWdnMit2VzdJNkFvQVpkS1V4MWdSUGNjdmVhV21MMkRLa2orZ1RQU0NXUnNUaGowdGxIREtKdmlwQlhFcEM4Nll0anBETVlJM0lvQTVRTUtsU2M3UTdLNzlRMnlIbWJKcnFqMHJCTXVHK3lYc3hoRnNweU9qcHp5ZVp3a3k3YU82dTFVYWJvZE5sTThySlQyTlEyb0J3aHVZQTUzT1dKTUVDQzdjRXhVRU9sV05UUjBOMVVOMWY0QXU2NG9ueEtvWkxNQ2NKT3Y5OTBVQzVZRHZQdVg1TGpBQUZtdW9RbzJlcnZvSkRzWTBydk5lL1kyTzZCSTJwYm5MWFJpTkh5ckZMMXhrWXQ5NWw1dVpxbFg3YXdMYXBEOGF4cUVGU3ljN2lVaGNDeUdqak5tTzZiZkU1YjRVTEU1OGJRMlFsaUJSMzcycmNqWTVoR1BaajF4cGk5bEUwTmxIZitXbHNEYnR0RUo4SzRudzRxbmV0bnlmeFBVUHdRWWJ4N3NyVWtWbUxMNE55d1d4ZnFsUEpjdG9ScEoxMDd0SDAzSUZqME9rQjlYWUFZYVRXMUJuYng2Q3V5bXpzWWM3aUZUTE0yNHY3OVgwMWFRb2FPRk9ibUt6aGRNMXora29Ha3dodzg0S2dZTGd1SFcrdWhhZ2JSN3d6VDBnOWtoUFozMGhEVEpWak9EVEpwZEJ6L2lzUkR0dlBnME1Fc0gydVlmZkFpTDdkb1dUck9jTGtMQ2ZERWp5d3g3eVhjb2lSZENwNjJNMWtTS2NiVXBxeXV1anc2SlRDVFVldTJFMU8weWZJWVBjMiIsIm1hYyI6IjUxMDBmZDZiYTY2NDI2NzFmNzc5NTJmNDQyZWUwZmY4OGVjNzYzOGYwZDQzYTcxNTlmODIyMTBhNjZlNGZjYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+