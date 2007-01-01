Афиша Обнинск
В Обнинске прошел карьерный форум для студентов

В Обнинске состоялся масштабный карьерный форум для студентов и выпускников.
Ольга Володина
16.11, 17:48
Фото: ТГ-канал Стефана Перевалова
16 ноября глава города Стефан Перевалов сообщил, что в мероприятии участвовали 45 компаний, предлагающих вакансии молодым специалистам.

По словам главы города, такие форумы помогают выпускникам найти работу, а работодателям — привлечь перспективные кадры. Перевалов подчеркнул:

- Особенно приятно, что ИАТЭ НИЯУ МИФИ готовит кадры для важных научных отраслей. И это помогает нашему городу быть конкурентоспособным.

Программа мероприятия включала не только знакомство с работодателями, но и образовательную часть. Участники могли посетить мастер-классы и лекции по профессиональному развитию.

Стефан Перевалов отметил, что стратегия развития Обнинска направлена на создание условий для молодежи:

- Размышляя о будущем Обнинска, я ставлю главной целью - чтобы наша талантливая молодежь видела здесь свое будущее, жила и работала в родном городе.

