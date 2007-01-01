Афиша Обнинск
Общество

Калужская область внедрила искусственный интеллект для поиска заброшенных полей

В Калужской области запустили современную систему мониторинга сельскохозяйственных угодий.
Ольга Володина
16.11, 16:37
0 306
Для выявления заброшенных полей применяют искусственный интеллект, анализирующий спутниковые снимки и фотографии с дронов.

Заместитель губернатора руководитель министерства цифрового развития региона Дмитрий Разумовский рассказал ТАСС о работе новой системы:

- Есть такая тенденция ввода неиспользуемых земель в оборот, для этого нужно анализировать космоснимки или сегодня это снимки с беспилотников, выявлять эти территории, обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и уже адресно в эти места, где зарастает земля, направлять органы контроля для того, чтобы земли можно было вовлекать в оборот.

Как пояснил Разумовский, технология помогает находить предприятия, которые должны обрабатывать определенные участки. Когда нейросеть обнаруживает заброшенные или плохо возделываемые земли, эти сведения направляют в контролирующие органы.

Власти планируют расширять использование искусственного интеллекта в рамках программы по вовлечению неиспользуемых земель в сельхозоборот.

