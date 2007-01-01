Афиша Обнинск
Калужские водители получили более 100 тысяч штрафов за нарушения ПДД
Общество

Калужские водители получили более 100 тысяч штрафов за нарушения ПДД

За первые десять месяцев 2025 года в Калужской области выявили массовые нарушения правил проезда перекрестков.
Ольга Володина
16.11, 14:20
0 384
Сотрудники ГИБДД составили 100 152 постановления за неправильное пересечение дорожных развязок.

В министерстве транспорта региона подчеркнули важность соблюдения ПДД на перекрестках. Представители ведомства обратились к автомобилистам:

- Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас! Правила помогают избежать аварий и обеспечивают плавное движение транспорта и пешеходов.

Специалисты напомнили основные принципы безопасного проезда перекрестков. Водителям следует уступать дорогу при необходимости, внимательно следить за сигналами светофора и дорожными знаками.

Калужским автомобилистам рекомендовали не выезжать на перекресток при запрещающем сигнале светофора и всегда оставаться предсказуемыми для других участников движения. Эти простые правила помогут снизить аварийность на дорогах региона.

