Калужские водители получили более 100 тысяч штрафов за нарушения ПДД
Сотрудники ГИБДД составили 100 152 постановления за неправильное пересечение дорожных развязок.
В министерстве транспорта региона подчеркнули важность соблюдения ПДД на перекрестках. Представители ведомства обратились к автомобилистам:
- Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас! Правила помогают избежать аварий и обеспечивают плавное движение транспорта и пешеходов.
Специалисты напомнили основные принципы безопасного проезда перекрестков. Водителям следует уступать дорогу при необходимости, внимательно следить за сигналами светофора и дорожными знаками.
Калужским автомобилистам рекомендовали не выезжать на перекресток при запрещающем сигнале светофора и всегда оставаться предсказуемыми для других участников движения. Эти простые правила помогут снизить аварийность на дорогах региона.