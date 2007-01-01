Калужское предприятие создает строительные материалы из пластика

В Износковском районе Калужской области работает инновационное предприятие по переработке пластиковых отходов.

Фото/видео: ТГ-канал Вячеслава Лежнина

16 ноября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил о визите заместителя министра Рашида Хашегульгова на это производство.

Компания успешно работает с 2014 года и представляет собой уникальный для России проект. Вячеслав Лежнин подчеркнул:

- Это единственное в России производство, превращающее пластик в строительные материалы.

Предприятие перерабатывает различные виды полимеров, используя российское сырье и уникальные технологии. Здесь производят железнодорожные шпалы, брус, сигнальные знаки и другие строительные материалы, которые применяются на железнодорожных путях, в метро и трамвайных линиях.

Производственный цикл обеспечивают 15 сотрудников, которые ежедневно перерабатывают 12 тонн сырья и выпускают 120 шпал. Продукция отличается экологической безопасностью и сроком службы до 50 лет, демонстрируя возможности экономики замкнутого цикла.