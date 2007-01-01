Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужское предприятие создает строительные материалы из пластика
Общество

Калужское предприятие создает строительные материалы из пластика

В Износковском районе Калужской области работает инновационное предприятие по переработке пластиковых отходов.
Ольга Володина
16.11, 14:19
0 462
Фото/видео: ТГ-канал Вячеслава Лежнина
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

16 ноября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил о визите заместителя министра Рашида Хашегульгова на это производство.

Компания успешно работает с 2014 года и представляет собой уникальный для России проект. Вячеслав Лежнин подчеркнул:

- Это единственное в России производство, превращающее пластик в строительные материалы.

Предприятие перерабатывает различные виды полимеров, используя российское сырье и уникальные технологии. Здесь производят железнодорожные шпалы, брус, сигнальные знаки и другие строительные материалы, которые применяются на железнодорожных путях, в метро и трамвайных линиях.

Производственный цикл обеспечивают 15 сотрудников, которые ежедневно перерабатывают 12 тонн сырья и выпускают 120 шпал. Продукция отличается экологической безопасностью и сроком службы до 50 лет, демонстрируя возможности экономики замкнутого цикла.

Новости по тегу
производство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlrSHBtQ3BRZkVFUEp3OWhsTFhxTHc9PSIsInZhbHVlIjoiQnpmYzlhaXlrS2x0b0NOd0NsTUFXbjcyWmNiMzR1Z0NrVk0vUkRJM1UzaFRJTkpYN0M2Q0dBS0VoZWNtWUhGQ3FnckIzYzRyTDJrWHBMK01VWlRGTzc4OW1VcFRMU21LcmhQVjhYRk8zQlVZK2MzcTRIVlpCcVVEU2kxZ1krTVQ2aitwbm93a3ltb0ltRXNoRHZ6Q0t3djFxd1huMnhwNTlZYkIyR0hocXNMQ3VhbkgxLzdBTGdmcTZLRmVoOTdUN3JrYWtlZWpQdUJ1eTB5RlJYZUpwRmkzVldYN1U4YVVYVnlGTkttQXFIc1ptRVMwZ3VvdXN5dVZjSnlKa21aVERxV3Zuc2I0Vkg5Rkl2RWc0ZlVNdXFQalRURGtWcmZ0aGVaM1FGU2pqb21ncVNHQVRnbjZuYTkwYXJMbEpGWVp1anVYL1o2MXorWFl0UEFSL1cyRlR1Rzl4SkVsbWtvUGZqMncwMXMwSjBnZFpHRktnOHhPY0xRVVFlUWhIREN5aHZSeldwcHpOK2cyWVdWUllJb1l5cTg3Q2pCdExoQzFtU3hNV3RGN04rcmNmcXBYN0pDT2krRXVUZU91azdYaiIsIm1hYyI6IjVhYjYwOGI2ODY5MGNlMmI1NzM4YzZiZjNjNjkzYzMwNGYyMzE3ODM0Njg3YTJmYmU4NWY0OTUzY2FjYjExMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkREcVc1SE9tV1ZLYjdWTjd1WGNtdlE9PSIsInZhbHVlIjoidkRRNDVUTjNLUmI5RnJ0ZkVLN0NoQUpxOGVIeTBHYXQ2VERFK0NwbElWbC95Y2QzdTVmWitJYlBMSEl6Q0pjbExFQU9mTEViSHhwalUyQTU5N251T3lqbkJ6ZlJiRjZHcWpLSkg2WWExRU0wYUlXRkEyZXBpTW8vc1FaSXhhWk1ETHQ4aFl3YzkrTzZNT002ajQrcTRXcWI4V1I1eWZ2emZJQ2kyZEFDbEJQQ2d1ZVVQb1pjMzZNWTN0TGRUL1h0Z3ZzSVNlQys1QUFiT3R5cytOY2w5MzFIZkFua2ZBVG9DdExOcHYvZHMvV2x0bWNrS1hQUENLTWt3YnBsM290MVhsbXc5dHJlTitCNHpLbnFVWkZEZ1o3Y2NTM0VmSnlOY3lSL0dLdVVybEErbmVpakxvVjlHSXBlNHdkd0FUT0c5UHc4RmIzRStJQVlkVFJHRmRJeVlaU2lHL3hFWG1mM3BabytjTmxVblVyakVNQ2Jnb0NtWGpNd0pialBRZjc2VWNYZFVjUkFmcFY2TVNNRkpZNHN3T3pLdWI3d0xIMThnVk9sQkNMQWFTSEJSZW5VV2Nnbk41UFUwdzFENE9wd2txMThVNEZwdUxIU1NnSWRxc09Nd21OazFQS25rZlMwQ09saSt2NWNPVW9PK2l2bURJRjZYOFE4RXBMR1dpT2prNWpyT2VhYjFFSXRJVDlTQ0ZRelFzMlZUVzRVYUYvRUNUTTFXb1BEV2ZRS2MrT2dXZFdJQ0hmUGoxMUdsWmR2blVCYlhXMXU5SDBmdkZtUDhQU25lUmU0aVpKTEtEVlM5c0ZoTGJuMEF3ODBKNVZDVEVPS043dzRXQis5TTBzNiIsIm1hYyI6IjZjZDAzM2YzYjEyYzM4YmY4YjQxNGRhODkwOTMzZWRkMWYxNDdiMzI2M2EyZjVlZmM0YTJiNWYwMjc0ODA4ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+