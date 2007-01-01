Жительница Калуги не может добиться от УК установки пандуса

Молодая мама из Калуги обратилась к губернатору Владиславу Шапше с просьбой помочь решить проблему с отсутствием пандуса в подъезде.

16 ноября женщина оставила обращение под постом главы региона в соцсети.

Горожанка объяснила ситуацию:

- Пожалуйста, окажите содействие, уже просто крик души. г.Калуга, ул.Академика Королева дом 29, подъезд 1. Отсутствует пандус для коляски. Я родила полтора месяца назад, у меня была операция, коляску поднимать и спускать мне запрещено врачом, вынуждена просить приходить каждый день пожилую бабушку, чтобы помогать поднимать и опускать коляску, иначе с ребенком из дома просто не выйти.

Женщина сообщила, что еще 13 октября направила заявление в УК «Техно-Р», но управляющая компания бездействует. В последнюю неделю в организации вообще не отвечают на звонки.

В Госжилинспекции Калужской области предложили свой вариант решения:

- Сожалеем, что вы столкнулись с такой ситуацией. Для установки пандуса, собственникам необходимо собрать общее собрание совместно с УК и принять решение о работах, оформив его протоколом. Источником финансирования могут быть средства, накопленные жителями по статье текущий ремонт. Затем документ передать в вашу УК.

Молодая мама возмутилась таким ответом:

- Вы издеваетесь? То есть мне с грудным ребенком надо собрать весь дом, чтобы УК, которая тупо игнорирует заявление, которые мы написали, созрела приварить две полоски железки, которые в принципе изначально должны быть при входе в подъезд.