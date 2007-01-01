Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жительница Калуги не может добиться от УК установки пандуса
Общество

Жительница Калуги не может добиться от УК установки пандуса

Молодая мама из Калуги обратилась к губернатору Владиславу Шапше с просьбой помочь решить проблему с отсутствием пандуса в подъезде.
Ольга Володина
16.11, 12:07
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

16 ноября женщина оставила обращение под постом главы региона в соцсети.

Горожанка объяснила ситуацию:

- Пожалуйста, окажите содействие, уже просто крик души. г.Калуга, ул.Академика Королева дом 29, подъезд 1. Отсутствует пандус для коляски. Я родила полтора месяца назад, у меня была операция, коляску поднимать и спускать мне запрещено врачом, вынуждена просить приходить каждый день пожилую бабушку, чтобы помогать поднимать и опускать коляску, иначе с ребенком из дома просто не выйти.

Женщина сообщила, что еще 13 октября направила заявление в УК «Техно-Р», но управляющая компания бездействует. В последнюю неделю в организации вообще не отвечают на звонки.

В Госжилинспекции Калужской области предложили свой вариант решения:

- Сожалеем, что вы столкнулись с такой ситуацией. Для установки пандуса, собственникам необходимо собрать общее собрание совместно с УК и принять решение о работах, оформив его протоколом. Источником финансирования могут быть средства, накопленные жителями по статье текущий ремонт. Затем документ передать в вашу УК.

Молодая мама возмутилась таким ответом:

- Вы издеваетесь? То есть мне с грудным ребенком надо собрать весь дом, чтобы УК, которая тупо игнорирует заявление, которые мы написали, созрела приварить две полоски железки, которые в принципе изначально должны быть при входе в подъезд.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVCamVtdytBSDdiL3pHT0JpcGdxc1E9PSIsInZhbHVlIjoiUFFGSFVSVDVkVmxiM3B6ckJMMllnUndienZkekdlVXhXd05PY2FNZ2VOaWtob0hQQ0d3SU9TU2VlUWdOUG53UzF1VVk2dWhMZWZTQ1FSTzUrK1FLc0VUSnZ3YXUvU0NxUVZCK1ZIVE1rdDc2YnFVOWlXTHVZdjRmUXpJVmNCUUlWU0YyQkhSdmNwdHRFMGdwOUZXYXd2cENxSm5oNmFSUFdJOXAzZ2JYQXpoWHBEeWJJYXRWai8vWnc3VTFaMjJLSk00SFdzalNPSlJKbThkMXVQb0VEWjZoRHBaZjZkUDJBeXFmQzBrMjBZWGtlYjc1ano0WUpGUk9JTXVWeVJzV2YrclQ4M3R1bEhmNjJuUitwYk94QzR1NVJGMFJob295NmlpRlVEM0ljMGUzZHJhQm1iRFhsMHRwZEwrbnpBRnBwNGFjNW5udHk3TkMyZ1g5dEIrOWJXZU9lQkVtcDJnUDdVaHRRWmZFR1lsVmVTT2V1aTVPUUhGcERTTCtWeDRZclFqWHRFSnhoQnEyK0JseXlrTXBCTTJ4V0svaEhRcHpScnlnUmtZT1BOTkVXdVViNFVOKzI2V0pEV2ZvSndBQyIsIm1hYyI6IjY0MzlkMGM4MjA4Y2ZlM2I3OWRlZTU5ZmZmNjM1MjMyMmIzNDY4N2MxNTU1MzEyODkxZjRiN2JiMGZhZmNiZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhlcTZOOW5VOTVBQjNHTDhzMnlKbmc9PSIsInZhbHVlIjoicVRsR0hkVW9KdU40Ukxsd25jYlZiOFZNRlhOTll1YzdOdGxrNm5EM2prakhuZUtKN21hSnEvbTVkODRNVlREci93TCtRcGFVZjZqQWNDdHJrNnozYXA1NG1xSkJaNG1TNm12M1YwRC9UQlNBU3RPeVRwTy9Gc3lFNDNKTU45N2hqNDFqTjV6bmw5Y3lVT2cxdzQrbDNuNkxuYktzc2lFb1pBRDV3Z1RPSHdoZHdLdHorODg4dlJTbUZGNXVOTVJjZVNxc0YvQVNrOFIwOURVb3Z3aXhlb0paRUFrZXVDdmVXOWxsYnZMc2xvS0FqbzVyZVgwMWkvOE4xQmJDUFB2NUFyaVoySURiRXV1WEVBVzdFdnBlUEZ5NWFqdTZJaEVhUW5nQzdQcUw0MzdrczluZ0pPaE5zMWZ2T1Q2MVF0ME43WkhWTVo1VWx2WElVaUliMnJKUUp4UDhqMnhseDBxRG1lMEx6YWM2aXhoYjdwcU9JTndqekhZY1lJeGVyeCtQbzhVaFVCTlpmWnIwK3hoT1VZYnNIdWNPdnY4WFcwMW1lbmNkeGFJLy9qTFhaNSt5TDlLRmVXZWkrb3JnZlZZQXIwT2NKVENEQjluMEtOc2tDai96L3JnZTk0Y1F0Q1hEaUVmMVVmcW1XbU9YcGpsQUZVaURjUlNTNjZRWkVjaGc4UXEwUGtvTUF6dUVGUm04enlaaFIvYllsMkpDcU9laWxxeUtPQitCbUs4bjJ3Y1QyRXNDSFNMTzlNT0JvS0xUdXBodWptR0dYQmt5b3kvNm1VcjZDYXZSemJMOFNEV0VPK2F6MDhIeEFXVWNZTCt1c0loZTQwVnFTais0a3FnTSIsIm1hYyI6IjRhYzcxZmJmZmE5NTUwZDljOWE0ZGViYWVkYzcyYzk3ZmE3OGNhOTA1NmYxZDM3NDllM2U1ODNmOTJjMzliNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+