В Бабынино простятся с погибшим участником СВО

В поселке Бабынино Калужской области состоится прощание с Сергеем Кирилюком, погибшим при выполнении воинского долга.

Фото: ТГ-канал администрации Бабынинского округа

Мужчина отдал жизнь в ходе специальной военной операции под населенным пунктом Клещеевка.

Уроженец Крымской области Сергей Кирилюк большую часть жизни провел в Бабынино, где его знали как душевного и отзывчивого человека. В январе 2023 года он заключил контракт и отправился в зону боевых действий.

Несмотря на серьезные ранения, полученные в марте 2023 года, Сергей проявил стойкость и вернулся на передовую. В июле 2024 года его мужество было отмечено медалью Жукова.

Прощание с героем пройдет 17 ноября: в 12:00 состоится отпевание в храме, а в 13:00 - погребение на кладбище в селе Бабынино. Сергей оставил после себя трех дочерей и внучку.