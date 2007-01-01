Спецтехника Калуги вышла на борьбу с гололедицей
В Калуге коммунальные службы приступили к обработке улиц в связи с ухудшением погодных условий.
В субботу, 15 ноября, городское хозяйство опубликовало в соцсетях видеоролик, демонстрирующий работу спецтехники.
Выпавший снег и понижение температуры создали на дорогах опасную ледяную корку. Для обеспечения безопасности движения дорожные службы организовали посыпку магистралей.
Коммунальщики сообщили о режиме работы:
- Дорожные службы сегодня весь день на страже безопасного передвижения. В ночь работа будет продолжена.
Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полной нормализации дорожной обстановки. Это позволит обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь