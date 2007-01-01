В Кондрово завершили ремонт важной дороги

В пятницу, 14 ноября, подробности рассказал глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Завершен ремонт дороги-проулка, который играет ключевую роль в транспортной доступности сразу трех улиц: Норильской, Покровского и Школьной, - отметил он. - Этот участок дороги, расположенный между улицами Кирова и Школьной, теперь готов к эксплуатации, что значительно улучшит дорожную обстановку в этой части города.

В пятницу состоялась предварительная приемка работ. Специалисты взяли образцы дорожного полотна для проведения экспертизы и подтверждения качества выполненного ремонта.