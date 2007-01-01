В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник

Он располагался у деревни Якимово Кировского района, сообщил в пятницу, 14 ноября, председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

В настоящее время на стадии ликвидации находятся два скотомогильника, расположенные в Ферзиковском и Малоярославецком районах.

- На очереди еще три скотомогильника - в Перемышльском, Дзержинском и Медынском районах. – подчеркнул Водолазов. - Всего в текущем году запланировано ликвидировать 15 мест захоронения биологических отходов, что позволит вовлечь в оборот земельные участки.