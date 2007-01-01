Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник
Общество

В Калужской области ликвидировали еще один скотомогильник

Дмитрий Ивьев
14.11, 14:15
0 214
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он располагался у деревни Якимово Кировского района, сообщил в пятницу, 14 ноября, председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

В настоящее время на стадии ликвидации находятся два скотомогильника, расположенные в Ферзиковском и Малоярославецком районах.

- На очереди еще три скотомогильника - в Перемышльском, Дзержинском и Медынском районах. – подчеркнул Водолазов. - Всего в текущем году запланировано ликвидировать 15 мест захоронения биологических отходов, что позволит вовлечь в оборот земельные участки.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikd3QkFaQ0JJaDlzOFFmVDY4VmszQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiNGhmZThuOVpoRkw1K3I0ZWpBNExpWmVFTis2VS9xNnFRWkZEaEJLeWR4WkdzaTJuU0F0eFBlWFZza0htbTVSd2RMb3UreWU5UmloejdnQ2V1ZmRYcFM1aE96SEpqQWRPMDZlWHJZczVRSGhXWWVuK1VLUDlLQlNIZ2llajB1VnVJS3VGZFhQTFlyTi9pM01PNkVFVStweXpqWitCaVN6bzJRQzkvUlJjdm84NFlxQVlUNHByb3VzODRsWmVGQVM2YURVRHh4QUhyWmJ5akRSVDJUM0ZEUDlRWXIvMGdJQUw2SVVSSVNmYUV6MXR6Q3lmVURkeHNMclJkYnVQckgySUVicGVOSUtRM0pvZkFTaW9wSG1sVVhkZmkrVGVyWC8rajVXR0RZNW1yUlY5cFdNb3l0anJWaW45NnZicXYwb2dWeURnaEEyVUpWYUxkTjBJbmE4VlBadjlwV3praUU3d2FzRWxLTWRpMFpkdHNOSkRhVkYvK3ZjZjg5L0tGM0hNSmg2Y3A3K05vd2k1bldXSzl6S1RoR09DRE1PQkJTbURkTzVGSStHMXMrc1hBYndjS0hiR0JVS2ZaeGNObTJ0bCIsIm1hYyI6IjhlMGY2NGZhNGQ2NmY1ZmQyZDdhOWJhMTI4Y2ZhYzQ2Yjc5Y2I0OTYyYzA4Yzg0MmY3ODBlMTFkZDQ1NGQxMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9DRkg1RStXRDVRclF5UGE2R3RPL3c9PSIsInZhbHVlIjoibDVmTFdTQlZ3aHZsY2UrNmtCVFRubDNldmdtbkluV1B0U0JWaUdCMmNvUjhPT1pZU2RmWG9McUpLcHFKamNQL0JUaDRmQmlBRkFFRVhuTkEvMndSbTJpMSt1d0s2bmpyMGtjNjFSVk1pOUNXT0xidFIyenVUQU5WMUtJUXpDeUNCUkNIMHNBZnJXNllYMkgwamlpdTFPOXVZd3Vac3BMYjg1a0xseXB3bmpGM0RqR2VqVVBadmdKN2wwSE5ZRDBYaFRDMUhXVFh0NDVqMjdnc0ZYYmpjcHhjVDVlZ09rUDV6ZVFXMDc0RXNtdHpWVXBOaUNFVSttamNHR2E5ZGVma1JUWmovSU9ReWNwc3NzQnJ0cXBZMFRvU04wTE1CUEprZ01IY3YxdDk3RVZFUXpQcUV1NDVmWHo1aTMvd0pPL3hPUWtQT09nMmE2NjJ2VlBYY2M3RVJ6aTl4K3oyb2pSSEFCbkc1WEJDaVVlWEhlcTBaUXozRjRCeWU5by83VjFOZm9qbVJPQUR3eGRUQkEyMy9rSWtvRFNzQ2xWSW1oRXpxVE9SbjhsMG9vcXZmcUE1ZGgyVSsvVTlWS0hUWGpuN3J5Yjl5WDcxdXVRVkdZMzIwZlM1OWcwZ0dPQTNTYXhjc2h0bkU1S2ttazZWcFdET25kbzRrelhySlJMMlREVVlIV3J3VG9rZ0xTOEFOQ0VkdUdoaEZkeWFtbmpSS2FaMTZHR20vZmtIem14SmRjYUppU0x4REcxMUVId0U1cjVva2JtaC9RSzF6Q3FiWXZrajVIcDhuSlZvQ3EydThXd1NiS3Z3RnovU1ZrTGFvdHRRWm04Rm1NZUZnUnBRSmZDYiIsIm1hYyI6ImZmYjA4MzBiMmRjY2VjYTg4YmYyYzQ2ZDcyZWEwMDBmN2JkNzc2MmMyOGE4NDBiMzE1MjVhM2JkMGM0ZjkxZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+