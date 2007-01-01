Афиша Обнинск
Новость дня Общество

«Телеком 2.0»: как телеком-рынок выходит за рамки привычной связи

14.11, 15:49
0 241
Непростые макроэкономические и геополитические условия, задачи государственного уровня создают сильный телеком, основой которого станет искусственный интеллект. Об этом и не только рассказала «Коммерсанту» гендиректор МТС Инесса Галактионова.  

«Те вызовы, с которыми телеком-рынок столкнулся за последние годы, сделали отрасль крепче. Трудно найти в мире пример, где телекомы в условиях, подобных тем, которые сложились в России, смогли, с одной стороны, не отставать от глобальных трендов в части развития, а с другой — нарастить качество предоставляемых услуг, инвестировать в развитие передовых технологических решений».

Инесса сравнивает сети с кровеносной системой, по которой ежесекундно прокачиваются терабайты данных, необходимых для того, чтобы жизнь каждого жителя страны становилась все более цифровой и удобной. И единственный конкурент в данной ситуации – это будущее. А это значит, что игрокам телекоммуникационного рынка предстоит большая работа над собой.

В телекоме будущего велико участие искусственного интеллекта. ИИ способен мониторить сеть в реальном времени, выявлять аномалии и самостоятельно исправлять их. Это позволит кратно сократить время решения пользовательских проблем и сверхбыстро управлять сетью, считает гендиректор МТС.

Для граждан же «Телеком 2.0» даст новые услуги: персональных ИИ-помощников прямо в тарифах, потоковый перевод речи с любого языка прямо на сети, персональных ассистентов, которые включаются во время вызова, проактивную ИИ-защиту от фрода. «Часть подобных решений используется, но еще большую часть лишь предстоит внедрить».

Прогнозируется еще большее усиление роли телекома в бизнесе: «Автономный транспорт, развитие робототехники, продвинутых технологий умного города, новые решения в области безопасной логистики, автономные заводы и фермы — все это невозможно без телеком-инфраструктуры и технологий. Телеком станет партнером бизнеса в его цифровой трансформации, а сеть — операционной системой для запуска новых сервисов и решений».

Национальные проекты, в первую очередь «Экономика данных», задают курс на развитие инфраструктуры связи нового поколения. Плоды работы операторов связи уже становятся основой технологического суверенитета страны: на сетях уже работают отечественные базовые станции дочернего предприятия МТС.

«Несмотря на «точку перелома», в которой находится рынок, у нас есть все ресурсы, чтобы достойно преодолеть этот вызов и создать свое будущее. Будущее, которое будет в руках тех, кто его не испугается», — считает Инесса Галактионова. 

