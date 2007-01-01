Афиша Обнинск
Общество

Этномир: Как создать весь мир в одном парке

17.11, 14:41
Победителем проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» «ПРОтуризм» в номинации «Культурно-познавательный турист» стал парк-музей «Этномир».

Этномир — грандиозный проект, который из скромной идеи вырос в общероссийский бренд, ежегодно привлекающий миллионы путешественников.

Всего час от Москвы — и вы в другом мире. Мир без границ и виз, где за один день можно совершить кругосветное путешествие по странам мира: посетить Индию, прогуляться по улочкам Европы, погреться в сибирской юрте , освоить азы каллиграфии в доме Китая и отведать настоящий узбекский плов в Чайхоне.

Миллион гостей и динамика роста

Сегодня парк-музей уже перешагнул важнейший рубеж по посещаемости.

- У нас ежегодно есть рост порядка на 15−20% по посещаемости, и на данный момент это миллион человек в год, — рассказал управляющий отелями Этнографического парка-музея «Этномир» Иван ЗАТОКА.

Примечательно, что каждый год, в среднем, на 10-15% увеличивается количество людей, которые в парк приезжают.

Как и у любого загородного объекта, у ЭТНОМИРа есть своя сезонность: пик посещаемости приходится на лето и новогодние каникулы.

Парк живёт полной жизнью каждый сезон: летние фестивали, зимние каникулы, образовательные программы и мастер-классы. ЭТНОМИР готов принимать гостей круглый год, предлагая комфорт и незабываемые впечатления в любое время.

От Мьянмы до Китая

Изначальная концепция Этномира — показать все многообразие культур нашей планеты в одном месте. И это не застывшая экспозиция, а живой, постоянно растущий организм.

Если несколько лет назад в ЭТНОМИРе можно было увидеть лишь несколько стран, то сегодня парк стал настоящей международной площадкой: сюда приезжают туристы и официальные партнёры со всего мира, чтобы представить свою культуру, традиции и уникальные обычаи.

Одним из самых впечатляющих примеров международного сотрудничества стала Мьянманская пагода, открытая два года назад. Это не просто стилизованное сооружение, а настоящий культурный центр, построенный при непосредственном участии духовного лидера Мьянмы — Его Святейшества Ашин Нияниссара. Здесь гости могут ощутить атмосферу настоящей Мьянмы, прикоснуться к традициям и духовной культуре страны. 

Уже в ближайшем будущем карта Этномира пополнится новой, масштабной локацией.

- Сейчас мы планируем, строительство этнодвора Китая с нашими китайскими партнерами, — делится планами Иван Затока.

Это будет целый мир, в котором будут представлены культурные, научные и технологические достижения Китая. Посетители смогут познакомиться с традиционными ремёслами и современными технологиями, увидеть экспонаты, рассказывающие о великих изобретениях и открытиях Китая, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, чайной церемонии, погрузиться в музыкальные и художественные традиции народов Китая.

События как искусство

Чтобы гости возвращались снова и снова, недостаточно просто построить красивые здания. Нужно наполнять их жизнью, эмоциями, событиями. «Этномир» одним из первых в России сделал ставку на событийный туризм, и эта стратегия полностью оправдала себя.

- Мы, наверное, одни из первых в стране начали эту историю с событийным туризмом. У нас практически каждые выходные проходит какое-то тематическое мероприятие, уточняют в «Этномире».

От уютных камерных праздников, вроде недавнего Праздника тыквы, до грандиозных фестивалей, самым масштабным из которых является, безусловно, Масленица, на которую приезжает до 15 тысяч гостей.

Каждое событие здесь — мини-путешествие, которое оставляет эмоции на долгое время. Парк приглашает не просто посмотреть, а почувствовать, попробовать, погрузиться. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы открыть ещё один уголок мира, не покидая Россию.

 

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

+7 495 023-81-81 

https://ethnomir.ru/

https://vk.com/ethnomirru

