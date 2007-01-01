Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново готовят площадку для нового больничного корпуса
Общество

В Людиново готовят площадку для нового больничного корпуса

Дмитрий Ивьев
14.11, 14:14
0 192
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 14 ноября, ситуацию прокомментировал глава района Геннадий Ананьев.

- Посетили площадку. Здесь уже убрали зелёные насаждения и провели подготовительные работы, - пояснил он. - Теперь ждем заключения госэкспертизы.

Также Ананьев напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта в больнице начали использовать новый аппарат УЗИ и цифровой маммограф. В следующем году запланирована установка нового цифрового флюорографа.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZlMzZyR1NORDZab29MSERCL1RmUEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3hmNUxjQUFIbVFkeDEySDZIeWdaWHlEa2tJTC9zbnltR3Y1d3NRR1JEL2Z6V2UxZExnVjdmNjFaK3NyK0NUcWJ5b0lQellJazVBUTdDcENwaU42bDNibjlzbVVpY2tlcTRrSTMrOVJTS1R3elVuS2NlL21KN0txS2RtSWxqRFViZnh2b01ZaGhXd1FFdW0zTzN2UXpjdFhzb21oeXlaMzZDZ3k1bnRteWl4d0k1UWRUbjFhOWtEV2cybEZ2V005Smk1R003UmlLdTEveVRWd1RFSHBiVXlZazNUVjhleWxCVU5SWVA0OXRxQmVxSkxKSUV0VGsrOEdxTEVnaGYvMTRVeTZuS2ZRWHBCS2F3ODdMdjNYWWpneFhRTmViaVcrcXBvdzNjN2xRSmhOaUNtcTEwT1N3MVdJYjNKdCt2MEZRWGd6QXpHMzRXTU9ZeHBoSzF5SUw5VUR4SXR2SEFaVkdyQnJvZmhjNmhEZXZ6ajJZa29HcjM1ay9HTWlSRFhycStQNTN5MXN4T1JoVGN0cE9JaWdhV3dPKzF2R1dNWWx0bzZqRTNNemlLSk5ZL01PWnpkdGh4RGhwN3BKdGx3NSIsIm1hYyI6IjM4YTA2YjgzMmYxZTVlNWE0NDU3NjA5NDMxZTNhOWI4YzYyYmVhZTVhODNmZTVlOWJhNmJmNDc5OTIzYzBiY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxUTmM2bmE3OFZOTXdpV3NWdDNwM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQnVQYWZHQi8wNllEMzJ6NEZjMTZscVV5d1Zjd3VvaTBqV2krcFQyMklHdWV3ajhVZWNCN042RFNLNVRJbWIrZ2k5RmZYVU5xa2pzYXd6K2IrK3ZIOWE3bFFQMmJCMFM5Y3JObHJiOC9ZVUdGRDNIVGZia2VRQzFZV0RHQTFBL0lvYVJlQmdmSjNVODNzdFdwSDkrNlozQkVBT0NwNHc5NTVMSXpFdm0zRjRmRHhEbzJTUDB2TjJBQ1BOcUNlVERCMEtqcTRqck5WYzJLMmlmbVloUFBQV0xuOEtHY1lnZ0U2QUprZXorODNMSXlsaU9DOXdUemQ4ZmxsUm53S3ZNeDQzVGFEYngweGxnTmRYUE1JaEZRZi9lcUVzNTh1SWgxaXJWMnB4WGNOMFo5UVgwTjZObEQrQTgzV3lDVEg3cEpsK1NRSDUvQUZkL3dERHNaUjAvM3QzdDhjUFRYK3ArL1pWVk5YS1A5a2FiNGJLMjl6V2Y5Qm8vNUZNeEdkQmxLTDJQeFNTOGxGLzJnUWRyLzcrdXpkcVY3UXR4SXVxQk1aamRIVGV6cDE0K3E0bWFVT3Q5Tk1Ec3pSOGRoRFRzMjA0andUZ1hVOXZDSXlOTzllTG94N242SFphUnVOSlhxS0dQc215YXJURWxUNHowMFlQd0FiUTNTcWtSdkN0TDh5Vm5mY1RZaEwyYUQ0amVpQUdaVjhxZHdLdlVmalpLcjJiM2k3THNPcXNxREJhOTBydmFKT3hhTzhrUFlaQVFqREdvK0FxSnFLdHh3Z25qT1YvTWlwY1l4L3czU2FPeWtGRkZBV1JJa3hpbmpmMTJmM0taZnlRTlBFRlRRQlhjUiIsIm1hYyI6IjEwZDc0NGZiZmIzMGE1OWZhNGYxOGNmNTgzMzhjOWJmODBhMmM4YjQxN2NjZWU0NmRlYWI0NDkzNDNiMWEzYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+