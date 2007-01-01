В Людиново готовят площадку для нового больничного корпуса
В пятницу, 14 ноября, ситуацию прокомментировал глава района Геннадий Ананьев.
- Посетили площадку. Здесь уже убрали зелёные насаждения и провели подготовительные работы, - пояснил он. - Теперь ждем заключения госэкспертизы.
Также Ананьев напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта в больнице начали использовать новый аппарат УЗИ и цифровой маммограф. В следующем году запланирована установка нового цифрового флюорографа.
