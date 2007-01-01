Афиша Обнинск
Новость дня Общество

База отдыха «Кукушка»: уединение на берегу озера в шаговой доступности от Калуги

17.11, 14:48
0 1150
В этом году база отдыха «Кукушка» получила признание на региональном уровне — она стала победителем премии «ПРОтуризм. Калуга» в номинации «База отдыха года». Награда отражает усилия команды, которая создала загородное пространство для тех, кто ищет уединенный и спокойный отдых в окружении природы.

Живописная природа и удобная локация

Расположенная всего в 15 минутах езды от Калуги база находится на берегу озера и окружена лесом. Такая близость к городу делает ее доступной для коротких поездок, при этом дает возможность почувствовать отрыв от повседневной суеты.

Здесь можно провести как уикенд с семьей, так и романтический уединенный отдых — все зависит от настроения и предпочтений гостей.

Зимняя атмосфера и комфорт круглый год

С наступлением холодов территория «Кукушки» преображается: белоснежные пейзажи, свежий воздух и тишина леса создают условия для полноценного отдыха.

Домики на базе отапливаются и оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания в любое время года. Из окон многих из них открывается вид на озеро, что добавляет пребыванию особую атмосферу умиротворения.

Для гостей, ценящих традиционные ритуалы отдыха, работает «Добрая банька» — место, где можно расслабиться после прогулок по зимнему лесу. Также доступен сибирский чан с подогревом воды: он размещен так, чтобы обеспечить прекрасный вид на озеро.

Водные процедуры на свежем воздухе дополняют впечатления от зимнего пребывания и способствуют восстановлению сил.

Разнообразие вариантов размещения

На территории базы представлены дома разной вместимости — от компактных коттеджей для двоих до просторных домов, рассчитанных на большие компании.

У каждого дома есть собственная территория с мангалом, что позволяет готовить на свежем воздухе и проводить время в уединении.

Особое внимание привлекают дома в стиле «А-фрейм» — треугольной формы здания, где двускатная крыша опускается до самого фундамента и выполняет роль стен. Стиль отличается современным внешним видом, часто его выбирают как раз для создания уютных домов в живописной местности.

Активный и семейный отдых

Зимой на базе доступны различные виды досуга: катание на тюбингах, прогулки по лесу, а также рыбалка на льду озера.

Для семей с детьми «Кукушка» предлагает безопасную и продуманную среду, где можно отвлечься от гаджетов и заняться совместным досугом. Просторная территория и природное окружение делают отдых здесь особенно приятным для детей и взрослых.

Новогодние мероприятия

С приближением Нового года на базе начинается подготовка к празднику. Гостей ждет тематическая фотозона, а в новогоднюю ночь – персональное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Встреча праздника на берегу заснеженного озера, вдали от городской суеты, становится возможной благодаря продуманной организации пространства и вниманию к деталям.

База отдыха «Кукушка» дает калужанам и гостям нашего региона возможность провести новогодние каникулы в атмосфере спокойствия и уюта. Бронирование домиков уже открыто!

 

Калужская область, Дзержинский р-он, сельское поселение Дворцы, д. Новоскаковское

+7-910-602-85-10

https://база-кукушка.рф/

https://vk.com/baza_kukushka

