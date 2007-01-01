База отдыха «Кукушка»: уединение на берегу озера в шаговой доступности от Калуги
В этом году база отдыха «Кукушка» получила признание на региональном уровне — она стала победителем премии «ПРОтуризм. Калуга» в номинации «База отдыха года». Награда отражает усилия команды, которая создала загородное пространство для тех, кто ищет уединенный и спокойный отдых в окружении природы.
Живописная природа и удобная локация
Расположенная всего в 15 минутах езды от Калуги база находится на берегу озера и окружена лесом. Такая близость к городу делает ее доступной для коротких поездок, при этом дает возможность почувствовать отрыв от повседневной суеты.
Здесь можно провести как уикенд с семьей, так и романтический уединенный отдых — все зависит от настроения и предпочтений гостей.
Зимняя атмосфера и комфорт круглый год
С наступлением холодов территория «Кукушки» преображается: белоснежные пейзажи, свежий воздух и тишина леса создают условия для полноценного отдыха.
Домики на базе отапливаются и оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания в любое время года. Из окон многих из них открывается вид на озеро, что добавляет пребыванию особую атмосферу умиротворения.
Для гостей, ценящих традиционные ритуалы отдыха, работает «Добрая банька» — место, где можно расслабиться после прогулок по зимнему лесу. Также доступен сибирский чан с подогревом воды: он размещен так, чтобы обеспечить прекрасный вид на озеро.
Водные процедуры на свежем воздухе дополняют впечатления от зимнего пребывания и способствуют восстановлению сил.
Разнообразие вариантов размещения
На территории базы представлены дома разной вместимости — от компактных коттеджей для двоих до просторных домов, рассчитанных на большие компании.
У каждого дома есть собственная территория с мангалом, что позволяет готовить на свежем воздухе и проводить время в уединении.
Особое внимание привлекают дома в стиле «А-фрейм» — треугольной формы здания, где двускатная крыша опускается до самого фундамента и выполняет роль стен. Стиль отличается современным внешним видом, часто его выбирают как раз для создания уютных домов в живописной местности.
Активный и семейный отдых
Зимой на базе доступны различные виды досуга: катание на тюбингах, прогулки по лесу, а также рыбалка на льду озера.
Для семей с детьми «Кукушка» предлагает безопасную и продуманную среду, где можно отвлечься от гаджетов и заняться совместным досугом. Просторная территория и природное окружение делают отдых здесь особенно приятным для детей и взрослых.
Новогодние мероприятия
С приближением Нового года на базе начинается подготовка к празднику. Гостей ждет тематическая фотозона, а в новогоднюю ночь – персональное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Встреча праздника на берегу заснеженного озера, вдали от городской суеты, становится возможной благодаря продуманной организации пространства и вниманию к деталям.
База отдыха «Кукушка» дает калужанам и гостям нашего региона возможность провести новогодние каникулы в атмосфере спокойствия и уюта. Бронирование домиков уже открыто!
Калужская область, Дзержинский р-он, сельское поселение Дворцы, д. Новоскаковское
+7-910-602-85-10
