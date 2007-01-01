Калужские врачи поделились опытом проведения ЭКМО на международном форуме

Калужские реаниматологи представили свой опыт по применению ЭКМО - одной из самых сложных методик интенсивной терапии - на международном медицинском форуме. Об этом сообщил 14 ноября губернатор региона Владислав Шапша.

Специалисты Калужской областной больницы уже освоили технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), при которой кровь пациента насыщается кислородом вне тела с помощью специального аппарата, а затем возвращается в организм. В больнице установлено три таких аппарата, и только за последний год врачи провели 15 подобных процедур.

Особую роль в этом процессе играет команда реаниматологов - Андрей Разумеев, Елена Агеева, Роман Морозов и Никита Гончаров.

Губернатор подчеркнул, что регион продолжает активно оснащать медицинские учреждения современным оборудованием и внедрять передовые методы лечения, которые реально спасают жизни жителей области.