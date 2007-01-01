Кого калужане выбрали победителями премии «ПРОтуризм»

Как мы уже писали, в пятницу, 14 ноября, в Музее космонавтики состоялось награждение победителей премии «ПРОтуризм. Калуга».

Ее учредил медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга». Это первая народная премия в области туризма, в которой могли принять участие все те, кто развивает туристическую отрасль в нашем регионе и делает путешествия по Калужской области интереснее, комфортнее и удобнее.

Необходимость именно народного признания заслуг предприятий туристической сферы мы увидели в связи с тем, что Калужская область за последние годы сделала огромный качественный и количественный шаг вперед. Турпоток с начала года и по конец лета перевалил за 2,5 миллиона человек, рост спроса на отдых составил 144%, а Калуга вошла в список претендентов на звание культурная столица России. И это далеко не все, чего достигла туристическая отрасль региона.

С целью отдать должное тем, кто достиг таких успехов, мы и учредили премию «ПРОтуризм».

Кандидатов на ее получение с лета выдвигали читатели сайта www.kp40.ru путем предложения своих кандидатур, согласно номинациям.

Осенью мы подсчитали, кого читатели называли чаще всего и определили победителей в номинациях.

Заслуженные награды тем, кто поднимает туристическую отрасль региона, вручили исполняющий обязанности начальника управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области Елена СЕРГЕЕВА, Советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ и заместитель директора Центра развития туризма «Калужский край» Тарас ДЕМИДЕНКО.

Публикуем список победителей по номинациям.

Агротуризм года: Экскурсионный проект ГК «ЭкоНива»

Экоотель года: Экоотель Welna eco spa resort

Гастротуризм года: Проект «Калужское сыроморье» – Сыроварня «Иван да Марья»

Экотуризм года: Экопарк «Юхновград»

Культурно-познавательный туризм: Этнографический парк-музей «Этномир»

Музейно-развлекательный туризм: «АВИАПАРК ОРЕШКОВО»

Музей года: Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского

Лучший городской отель года: Отель Hilton Garden Inn Kaluga

Глэмпинг года: Глэмпинг «Просто Cosmos»

Релакс года: «Калужские термы»

Загородный отель года: Загородный отель «Яхонты Таруса»

Отель-заповедник года: Отель-заповедник «Лесное»

Спортивный туризм: «Калужский губернский гольф-клуб»

Активный туризм: Проект «Байдаркины40»

Семейный туризм: Парк семейного отдыха «Белые Берега»

База отдыха года: База отдыха «Кукушка»

Санаторно-оздоровительный туризм: Санаторно-курортный комплекс «Код здоровья»

Парк-отель года: Парк-отель «Лазурный берег на Оке»

Парк-отель «Лазурный берег на Оке» Открытие года: Глэмпинг «Ecovillage Комлево»

Подробности том, как прошла церемония читайте на нашем сайте в понедельник, 17 ноября.