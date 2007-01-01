Кого калужане выбрали победителями премии «ПРОтуризм»
Как мы уже писали, в пятницу, 14 ноября, в Музее космонавтики состоялось награждение победителей премии «ПРОтуризм. Калуга».
Ее учредил медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга». Это первая народная премия в области туризма, в которой могли принять участие все те, кто развивает туристическую отрасль в нашем регионе и делает путешествия по Калужской области интереснее, комфортнее и удобнее.
Необходимость именно народного признания заслуг предприятий туристической сферы мы увидели в связи с тем, что Калужская область за последние годы сделала огромный качественный и количественный шаг вперед. Турпоток с начала года и по конец лета перевалил за 2,5 миллиона человек, рост спроса на отдых составил 144%, а Калуга вошла в список претендентов на звание культурная столица России. И это далеко не все, чего достигла туристическая отрасль региона.
С целью отдать должное тем, кто достиг таких успехов, мы и учредили премию «ПРОтуризм».
Кандидатов на ее получение с лета выдвигали читатели сайта www.kp40.ru путем предложения своих кандидатур, согласно номинациям.
Осенью мы подсчитали, кого читатели называли чаще всего и определили победителей в номинациях.
Заслуженные награды тем, кто поднимает туристическую отрасль региона, вручили исполняющий обязанности начальника управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области Елена СЕРГЕЕВА, Советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ и заместитель директора Центра развития туризма «Калужский край» Тарас ДЕМИДЕНКО.
Публикуем список победителей по номинациям.
- Агротуризм года: Экскурсионный проект ГК «ЭкоНива»
- Экоотель года: Экоотель Welna eco spa resort
- Гастротуризм года: Проект «Калужское сыроморье» – Сыроварня «Иван да Марья»
- Экотуризм года: Экопарк «Юхновград»
- Культурно-познавательный туризм: Этнографический парк-музей «Этномир»
- Музейно-развлекательный туризм: «АВИАПАРК ОРЕШКОВО»
- Музей года: Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
- Лучший городской отель года: Отель Hilton Garden Inn Kaluga
- Глэмпинг года: Глэмпинг «Просто Cosmos»
- Релакс года: «Калужские термы»
- Загородный отель года: Загородный отель «Яхонты Таруса»
- Отель-заповедник года: Отель-заповедник «Лесное»
- Спортивный туризм: «Калужский губернский гольф-клуб»
- Активный туризм: Проект «Байдаркины40»
- Семейный туризм: Парк семейного отдыха «Белые Берега»
- База отдыха года: База отдыха «Кукушка»
- Санаторно-оздоровительный туризм: Санаторно-курортный комплекс «Код здоровья»
- Парк-отель года: Парк-отель «Лазурный берег на Оке»
- Открытие года: Глэмпинг «Ecovillage Комлево»
Подробности том, как прошла церемония читайте на нашем сайте в понедельник, 17 ноября.