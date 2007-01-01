Морковка и картошка подешевели в калужских магазинах

Данные за неделю, с 5 по 12 ноября, назвали на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков, сообщили в пятницу в правительстве.

Цены на морковь снизились на 1,5%, на картошку – на 2,6%.

При этом увеличились цены на мороженую рыбу, куриные яйца, сырокопчёную колбасу и яблоки.

Капуста, огурцы и помидоры подорожали на 2,1-3,7%.