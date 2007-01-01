Афиша Обнинск
В Калужской области 100 лет исполнилось ветерану Валентине Фоминой
Общество

В Калужской области 100 лет исполнилось ветерану Валентине Фоминой

Дмитрий Ивьев
14.11, 12:33
В пятницу, 14 ноября, об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

Валентина Григорьевна родилась в многодетной семье в деревне Грибовка, была старшей из пяти детей. Закончила семь классов. Начала трудовой путь в период Великой Отечественной войны на заводе стройфарфора в Кирове. Затем большую часть жизни отдала работе кассиром и бухгалтером в КБО посёлка Бетлица. Оттуда вышла на заслуженный отдых.

- Стаж работы Валентины Григорьевны более 40 лет. Её труд неоднократно был отмечен федеральными, областными и районными наградами, - рассказал Макридов. - На вопрос в чём секрет долголетия, Валентина Григорьевна отвечает, что на работе и в семье всегда было взаимопонимание. А самое главное – это любовь и уважение к окружающим, родным и близким людям, и никогда не держать зла на душе.

