Общество

В Калуге завершился ремонт консультативной поликлиники в областной больнице

Дмитрий Ивьев
14.11, 12:39
0 98
Он проходил в 18 этапов на площади почти в 2000 км. м.

- Работы начались в апреле 2024 года и завершились в октябре этого года, - рассказала в пятницу министр здравоохранения региона Анна Чернова. - В поликлинике уже ведется прием пациентов. Кроме отделочных работ в помещениях ремонт включал в себя обновление всех коммуникаций. Были заменены системы освещения, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования, противопожарная и система видеонаблюдения.

В консультативной поликлинике прием ведут врачи более 30 специальностей. Ежедневно принимается от 350 до 500 человек.

