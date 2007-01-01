Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»
Новость дня Общество

Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:21
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она проходит в пятницу, 14 ноября.

Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга». В этом году регион стал лидером по росту интереса к внутреннему туризму среди всех субъектов РФ - благодаря активному развитию туристической инфраструктуры, открытию новых мест отдыха и созданию пешеходных маршрутов.

Номинантов на премию предложили сами читатели нашего сайта. Те компании и проекты, которые получили наибольшее число голосов, сегодня получают дипломы и награды в торжественной обстановке.

Полный список победителей будет опубликован позднее.

Новости по тегу
протуризм
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNyUEp0K1VKTlF1VmcxVVRjNVFYMXc9PSIsInZhbHVlIjoiWm9tNlJnTG90bTlsR2ZRay9hVXkxQ0RNWmNtczhnWmNveTRGTUxjZ0lCU2tEbC9KWDQ5VUd0WVBBU054clZLc0w4UXV5T0hFd1hZSmpMQ1RPNkV1V0xVd1ljTG9tSStVSlM4aVNSeDViN1JKQWwxMjlvRVVtd3k1NGdUMVBmY3MyTFBwR2tBQjcvUnRWYjBSdytxM0tYZWZDYkliTnV3a2Nic0IrU01YSnBodFZmNUwvTVhQRS9JckxSVVdQa1dzVXpUeElaczVBNkhwNisxOVN4bnhYcXNpRTQ5QlNLTUhLbTZWVkc1TlduL29CYnpVQTdFUU9kSkRqL0M5TG9ZR0wvbjRpbTlPZ3Y4ZGNPNTFMc3FMdEJZZ09WN2ZiaXo3VUdNb0ZuWFE4OUpSc1Nwb1p5bHI2L2lGRGVYTTIwWDlHU2U3RHd5cVhmTDlLZnlLY0c5eE50VEFJUDlaN3MwUmwwQXNkUHIyQ2tuMjdHNTg1QlJZZDVFeWZUVEtJVG41TWhjaFROeWlZN2tOMytCcmRRVWpKaGVxV29id2xRdXdKa3lCNXVQRnBpU1hGRzc5MWUzUTUzS3Z2aENQMzM5aSIsIm1hYyI6ImIzZTAzM2IyMTBhZTQ3MThjZjM2ZTNhNzgxYjY4ZjUxNGRlOTQyYTJjMGExYjA4ZTdkMGNhZTZkZjg2NDFiODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZpNjZMM1N4MUljeTRVRERKN0xXZlE9PSIsInZhbHVlIjoicGo0VVZMbVhGWUxwbHYrREIzeWMrd0ZTZzBvZEROUTBIK2NHVmNuWXlveUZqS2tPUXpFYXllMk1JMkJoemRZNnVzYTN4SUFnWW56QkVHd29KOGZVcEpxUlF1aTBGcmVZamloUjk2U05paFdGMUVSMEExY0ZONGJDN21QVmUrMjkvMXhlb3k5VW42ckdEcHVIZWJzVHpWZlNPVXJuR3FVOEZ1b05uMUR6VG5aeEZHOXcrVmNGU0hLOWo3dVBVU1haZEdnZS90aVdSN3ZoaFE2cTU0UHpFaWh5cmprUWtSNTY0bkRydnpVRkxWazZaVnB1UkdZbktzL1Fsb3ZQYXlwK1A5T0k1ZlhmcGlMZHljY3J0MGx2eTVtTzhadEdMZ21zOStsQzRRKzRPSjJ4cTRpc1BUVURpVk44UGw2czRSR1VIdkc4UHpXZko4MXFSbisxZU4xTUNCQ3ZsTkEzWXJsd3B0cmlob29VbTNsazN4OWtDMTJCTlpGb1Vad1A3VHBDZHpaYXl1YzhBSG9GdlV1N0F1UUJMSlZFQTJmelFPZUI4UVFCaXdDb0VhM0xSNE1aWUhlK1N5cFQrUDg0eEphRkNPL1Z2RFFKbE9CSHV1NEYvU011OFhXcjFldEx5Qmh3MGd3Z2Q1MlFWYUUwck5FUlJKSk9jSzNZQjBiNWRHaGhIVUdDQjdIb3VrcmVpWW1TOXpVbTRsUGswUG92TGIvR0xTMlQ2Q1dBbVpPYlRPcnIvOW1HaEw3aHhrTTNtWWlLNjdlbFdOTWZzb3dBT0NsL1E0ZGdOZnprMUtKNWdTOTVQdG1xN0ZGR0JtVkNDNkdTRkNNZ0MveVk2ZUdoR3ZDYiIsIm1hYyI6ImZiMjczNDY1M2NjODkyZjYyOWQzOTA1ZWM0ODUyNDdkNWNjZDlhYmI2M2ZmNjg4Mzg3ZTIzNDVlODRmNDBhZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+