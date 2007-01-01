Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»

Она проходит в пятницу, 14 ноября.

Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга». В этом году регион стал лидером по росту интереса к внутреннему туризму среди всех субъектов РФ - благодаря активному развитию туристической инфраструктуры, открытию новых мест отдыха и созданию пешеходных маршрутов.

Номинантов на премию предложили сами читатели нашего сайта. Те компании и проекты, которые получили наибольшее число голосов, сегодня получают дипломы и награды в торжественной обстановке.

Полный список победителей будет опубликован позднее.