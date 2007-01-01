Афиша Обнинск
В Калужской области предложили взять под охрану развалины монастыря
Общество

В Калужской области предложили взять под охрану развалины монастыря

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:16
0 421
Фото: Евгений Чудаков.
Поступило заявление в включении «Юхновского Казанского мужского монастыря» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом 14 ноября сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Согласно поступившему заявлению история города Юхнова начинается с момента основания Юхновского Казанского мужского монастыря, - отметил он. - Монастырь располагался на правом берегу реки Угры, при впадении реки Кунова в Угру. Около стен монастыря стали селиться люди, образовалась сначала Юхновская подмонастырская слобода, которая после была переименована в город Юхнов.

Монастырь был разорен и разрушен в советский период. До настоящего времени сохранились развалины братского корпуса и нижней части ограды.

общество
