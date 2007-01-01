Премию «ПРОтуризм. Калуга» впервые вручат 14 ноября
Проект организован медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».
В этом году Калужская область стала лидером по росту спроса на отдых среди регионов. Это стало возможным благодаря тому, что в регионе уделяется повышенное внимание к развитию туризма. Открываются новые места для отдыха, создаются туристические тропы.
Кандидатов на получение премии выдвигали читатели нашего сайта.
В торжественной обстановке те компании, которые наши читатели назвали чаще других, получат специальные дипломы и награды.
Подробности читайте позже на сайте.
