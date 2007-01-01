Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Премию «ПРОтуризм. Калуга» впервые вручат 14 ноября
Общество

Премию «ПРОтуризм. Калуга» впервые вручат 14 ноября

Дмитрий Ивьев
14.11, 09:24
0 405
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проект организован медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

В этом году Калужская область стала лидером по росту спроса на отдых среди регионов. Это стало возможным благодаря тому, что в регионе уделяется повышенное внимание к развитию туризма. Открываются новые места для отдыха, создаются туристические тропы.

Кандидатов на получение премии выдвигали читатели нашего сайта.

В торжественной обстановке те компании, которые наши читатели назвали чаще других, получат специальные дипломы и награды.

Подробности читайте позже на сайте.

Новости по тегу
протуризм
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitjazY0a0dGTXNtR2x0b1ZxS2dTY3c9PSIsInZhbHVlIjoieWFkeEpmWEtCcFA3K1IrRjAwbVErK1RweFllWjNwbGxhOGZZWllBVVV4NjQ1a3AwTjlwK0toQnZ3Q0M1Zzg3cXd4Y1hmbHdjTGErb3p4V3BUVm9vVitkQXNkSGRQc3p6b2NvNGVNU0IvZ0tMY0RlZWNrT3BsSEd3dzdvWEVadzE2K003NEtqQ3dmMkRsdHlLTkYvR2I2cmJSS01RQk1SRzZpM1FQOEh3c3NTYWxhcXRIMFYxdXpDeWNBVVZiOG1MVzhIeE1sV0Rwa3o2bTNFS045Qm9rZDMyWHpxWmlReHo4K2ZtK0tJakhybGJtdmVYM0J6MU9tNkhtT3IrSUpVNFhWOWc5MCtMeDJ6NWFWNlpRM291RmY4SUI5R3V0c1B2THM3YjJGZUZmTW01WWNCbVFOSC9uREVxajJscWorb2hNTUxOWU0ra285dzU2OFZuSERvdU9jL2JrTDFnTlljYUFmUWMwVEovRUgwRlRsaGZrYnNoMHJVczd4NzU0M2RUUUtpZWRxVWlGMWdlaEg4YXhrZ25xUWI2WHd3Q0RkSzg2NmxjcVhhNFo0ajJFOW0zWUY2N0NBZDAyMEhCVUIyKyIsIm1hYyI6IjE2MzI0MmQyNzNhMGM4NDQ0MzYwMWZlY2UyNjU3MzMzNjkyOTYwMjFhMDlkMjk1MTNmNzZiYjllOTBhZDNjOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlsNWlhSUtMdUI3MVl6SGYyVWw1TFE9PSIsInZhbHVlIjoiT2lnWkthRVlrVkRpTWsyREFjaUhkUk4yMUhZVlpDOGpaRzFOdlExSjdsZ1VJamV1VTNkNFhSZlVlcEcwVjNkMnEvTUpYSVh6QzZhaFZYeHhoTXg2L2ZBYkhtQXl1SGl4WlhLM0RURDYrVDFPR3pESG5yUVpIMWYrUlQvZmlmanVoUDBYMk1RSVp4cThCSWp2azJYdlA0amlDTlVoYzhsOXZaRnYvRUdvVkxIYmU1TUlMbWE5VEt1VjY5U216Njhwd0NzNWIvMDU4UXZwQ1hoMytoRHg2d2VsZFpWdWlDZ1oxTGxBRnNYUkNHM2hEWUFJVVJ6L09kcUpTYS9DK21RSXpCM0VUbDdrZlJxZHlleEh4Wm1PY281Q1NscFRDT2hGeTZnYWZXNVRWbEFuUW9ya09sL3oyQlVkbkFRbzEwOC9HMDF2Y0hFSitVUFVyaDFOSit4L1IrN1RvQTNwYllaQnp0cUk3VjEwK1RXb3FKdlpORDZxKzc3RlpCeURBSm1KVW9YWkJaNjljaVNKaVAvVTJIb0VpR1BTSXh4SzJDcE9vRTM2UGU2KzZxaDhaZWJtSE02d1crcmhWTlBidnlMbDV2ZE42UlhjQTMxNi9WSEFwN2ZwZW9zektsZG4yWHhkeHVsSjBEdXNmN1pocnMvdkhBUWE0S0NUY0RMRGpTblg0ZFdKUGRvdEVoOHBFKzJLMGZpaUNTcjY5SGNSVmtvRTJPNWF0OHE4YzF2WEQ1K2JtNHl2bXRoYTUzZTR5a09qdmVLYm9oTlM1QVdHemQ0TGVrMUhVTnpsNzk2NlFPU2l2NEpsaUdSUkludnpCekJzRFZyaDE4dEZLblZ0ZEwxRCIsIm1hYyI6IjEzMGFmZTlmYmM1OTFhN2NlNTZmY2ZjODYwZTExNTY2MTRmOWZmMjhkZGZjZjQ2MTU0YTg5MDdiNTg5ZmE3MDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+