Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками
Новость дня Общество

«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками

14.11, 13:25
0 362
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Билайн тестирует продукт под названием «Кибербабушка» — это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы. Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединится целая киберсемья.

 Вот как работает «Кибербабушка»: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

 Новая разработка — очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника — так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска «Кибербабушки» нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.

 Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.

Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по AI, используя open source решения и собственные разработки. В планах — заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса «Моя безопасность» в рамках бесплатного базового тарифа.

 

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

«С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 млн потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 млн, были адресованы пожилым людям. “Кибербабушка” — это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5zEeHsw
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IklUTWU5NWZNMVkxWFZCYmNmVnBqYnc9PSIsInZhbHVlIjoicHpEVUVCL1JHa0NESHdnN25rVzVZS25tTWZVck11dzM3d1VJeDFoa0lEbXQ1Wm0zOTVGKzVYM0tzZVFaVmRsaFh5NUFrOFh4bG9GK2tQK0ZhWjgwYzM1c2pwMXFPM3BUdVZyaE5VWm1MUjM2RktzaDVNcURkcENQRXduNTZxbzI3MGRJbSt2bVRvK04zQlZtcXFFb2NMM2VETFF0MXpnSXF0dEFEeUw0bDdINUMvUkpNQlZTN2g4K2hGcVVpWnhESkJ3NW9BdEFyYkpiNWtFWTFENzhQSlFEVE14cXBzSmJPTk9zSk1Dcytyc3B4ci80anQzWDZRUE5oRmM3Sm44M1JoQ2dFd3QyL2JnYmxCNEVDbmExT3BzNll5RW5NVUFMeW45NVpwU1UwSFhQaWF5a1RtWjladW8wSGUrT05vS2s5elR6a2ttNXN5S2IvcUJVWGpSaEFjcHpRNE51TDk5WGxMZVJESEdyOUZPYWc2UTBzTlJOb3RRWjFSM2gyYlMydDBFS2M3YzVQQ3Fwc1hOUGJmQ0wvY2NNeDVONmQ3ck5UM1hDcncra0pPcitnRmtxMFM0NGF3Tm5TeEZwVmVwRyIsIm1hYyI6IjEyMWIwOGUyYmEwOWNjMGUwZWMzY2M1MTdhZWFlZGU2ODg4NzRhZmNjNmJlY2NlYjdiOTE4MTJjM2JiMmQ0YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdkYzNQWFF2N2djeHhvMmVmQ2ZFdmc9PSIsInZhbHVlIjoiWkNrWXZqamwvR0xHUVdkekREV3BQbkJSMGR4byt6a1NPTUZGRndFUVRxOFk0YUtjdjcweHVkczFOVEVkZTFRYTZaUW4yZEJOOHgrUm5jZEo4SnBhSUwvcGVxa0hMOFA0eXlMWERYak5WOEVUdGI1WGR1YzBpendxT0FCOTVZRXl5bnp4QjlFSStGWGlzSGV3Y2NLR1dGVWphbm9MQkp6ZW03U1dvTWVabnNCZjV2eGhPdWI4YXlzYVBOYXhuakRPZFNkVkozVXJ6OUM0bEVoQmRnVkpQTGZEUTJqV3BuUnowMGFIRm5tcW0rako2Y1ZQUnZGVHRRQzJZY2xHQkR4cDJtMzFiZmZzQUt4NU90ZUhmS2pBNkNOaTRndExlNDJQVGY1WFpEbU5PdHAvS3VkOFJvYW5qZlkvblZPUVB6REJibmN1NDZ5R2tJbnhGSWRjVzVHcEZ4YlMzVitsVTcwT1B4d3ZTMlJFaGZad3NXenZCU3lMWnBaSkYzTHN5eFhHdDdMRVY0TU1sMk55eE1PNnc1WDd3TENjWDRBcjdCK1MwaXJwQ1owejV0Q3o4cS9WWEwrMmFsOFVXc2N6NVNjcThLblJPeUJ6N1ZUemdsZ09VekNpM1VlVDBwOXA3WENNZW4rRHFpSUh2K3FvYS9BNjdtKzU1ODJSa05WREs0SVhUaE9xK29TV0Qzc2Zzcm83MkF1UlQ4SmhqRjlaRmUxZXJhTGk3YjZ1dlRpZWZhOGJnMnlYaVUyVHBoY2FqYU9MeHZtTEM0NEQrWXdldjlIK2thbmhEN1lmcUpqdGw2bFFnaCtnUUl5UlhWWFp1S2NLaVNLYng0SHVGWFRISUROSCIsIm1hYyI6ImMyNGJmY2IwODQ5NjVjN2I4YzVkNzg2MzljMTk5ZjY4OThiNzYwNGMzNTFhNWFmYmFiZjQyOTg3M2ViMDhiYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+