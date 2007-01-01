Владислав Шапша понаблюдал за работой офтальмохирургов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 13 ноября посетил местный филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Он отметил, что центр принимает пациентов со всей России, причём 40% из них - жители Калужской области. По словам Шапши, регион заинтересован в дальнейшем расширении возможностей клиники.

На базе клиники проводят диагностику, лечение и операции как взрослым, так и детям, а также готовят новое поколение офтальмохирургов.

Шапша сообщил, что ежегодно в центре выполняют более 40 000 операций, а в этом году только калужанам будет проведено около 17 000 - это рекордный показатель. Также он рассказал, что обсудил с руководством МНТК работу выездных бригад: с начала года специалисты уже осмотрели 658 жителей районов области, и до конца года планируется ещё 20 таких выездов.