Общество

В Калуге просят поменять павильоны на остановках

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:21
Жительница областной столицы 12 ноября оставила обращение на странице губернатора.

Она возмутилась состоянием павильона у дома №27 на улице Жукова.

- Живем в 21 веке, а на остановки смотреть страшно. Даже стоять рядом противно! – написала калужанка.

Эту проблему прокомментировали в администрации города:

- За последние 7 лет в городе было заменено 139 остановочных павильонов. Были установлены более прочные из перфорированного металла. При необходимости все павильоны регулярно ремонтируются, моются, очищаются от объявлений, по возможности меняем. В этом году планируем обшить эту остановку профлистом, замена пока не планируется.

