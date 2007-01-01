В Калуге просят поменять павильоны на остановках
Жительница областной столицы 12 ноября оставила обращение на странице губернатора.
Она возмутилась состоянием павильона у дома №27 на улице Жукова.
- Живем в 21 веке, а на остановки смотреть страшно. Даже стоять рядом противно! – написала калужанка.
Эту проблему прокомментировали в администрации города:
- За последние 7 лет в городе было заменено 139 остановочных павильонов. Были установлены более прочные из перфорированного металла. При необходимости все павильоны регулярно ремонтируются, моются, очищаются от объявлений, по возможности меняем. В этом году планируем обшить эту остановку профлистом, замена пока не планируется.
