Общество Шапша поздравил калужских пловцов
Общество

Шапша поздравил калужских пловцов

Дмитрий Ивьев
13.11, 14:04
Представители региона успешно выступили на чемпионате России в Казани.

По итогам всего чемпионата у калужан 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Это третье место в общекомандном зачете.

- Вот наши герои спорта: Григорий Вековищев, Михаил Вековищев, Алина Гайфутдинова, Полина Малахова, Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Максим Курбанов, Полина Иванушкина, Екатерина Сибирко, Елена Давыдова, Максим Голубев, Анна Чернышева, - рассказал 13 ноября губернатор Владислав Шапша. - Поздравляю спортсменов и их тренеров. Новых побед.

