Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Качество от Финуниверситета в г. Калуге — это синтез фундаментальных знаний и опережающей практики
Новость дня Общество

Качество от Финуниверситета в г. Калуге — это синтез фундаментальных знаний и опережающей практики

13.11, 13:58
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В современном мире, где стремительное развитие технологий предъявляет новые требования к экономике и социальной сфере, фундаментом для повышения качества жизни становится качественное образование.

Директор Калужского филиала Финуниверситета Виталий Анатольевич Матчинов:

— Финансовый университет при Правительстве РФ в г. Калуге готовит высококвалифицированных специалистов, которые управляют финансами, развивают бизнес и в конечном счете определяют благополучие региона. Калужский филиал Финуниверситета — ​одного из флагманов образования с более чем 60-летней историей — ​раскрывает свой подход к подготовке кадров.

Здесь под качеством понимают синтез фундаментальных знаний и опережающей практической подготовки. Для абитуриентов открыт широкий выбор востребованных направлений: «Экономика и финансы», «Бизнес-­анализ, налоги и аудит», «Управление бизнесом», а также уникальные для региона программы: «Цифровая трансформация управления бизнесом» и «Экономическая социология». Для амбициозных выпускников бакалавриата работает магистерская программа «Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе», позволяющая получить диплом двух квалификаций. Такой подход гарантирует, что каждый студент выберет траекторию, отвечающую его карьерным устремлениям.

Выпускники Финуниверситета — ​это конкурентоспособные аналитики, экономисты и управленцы, которые не испытывают проблем с трудоустройством. Благодаря глубоким связям с работодателями — органами власти, ​банками, аудиторскими и IT‑компаниями  — ​и качественным практикам они строят успешную карьеру в ведущих компаниях и государственных учреждениях Калужской области и всей нашей страны.

Однако вклад Финуниверситета в г. Калуге в качество жизни не ограничивается подготовкой кадров. На его базе совместно с Контрольно-­счетной палатой Калужской области создан Экспертно-­аналитический центр, в котором команда экспертов, ученых и студентов проводит масштабные исследования, в том числе по оценке качества жизни населения через призму эффективности реализации национальных проектов. Эта работа позволяет получить объективную картину социального благополучия и сформулировать конкретные рекомендации для повышения эффективности управления в регионе.

Таким образом, выбирая Калужский филиал ­Финуниверситета, абитуриент инвестирует не только в свой профессиональный успех, но и в будущее всего региона. Университет доказывает: качественное образование — ​это не просто диплом, это реальный вклад в стабильность, ­процветание и высокое качество жизни для каждого жителя Калужской области.

https://kaluga.fa.ru/

https://finuniver40.ru/

Реклама. КФ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». erid: 2Vfnxw5k9XX
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InZndE5MSWpld0szSUFjZ0hqenJCalE9PSIsInZhbHVlIjoibk8wRDFpb3lQL0hPZXNPRlkxWlkwMUg5NkFKUzg4T0p6dndidlAxMUN1eW5QdWRQQStJOVo5WkYxRnFzSU9KeFEydFhJUlVmNHhxb2Rxd1JaUFBaYzAzYmROMEIzK1VxV1lqWlpzRkVTeXJTZnNUcndXWUFqUDZYTVZMUlJidFlFRU1HTDBGVkZuenJ1NytQakJpTTlXUVZTcGlMMXZWSkNVdEx6a0ZOS1ZEc2FXRFRRMG9oTC9vYWJJbUEyV3crY0IzdTRGT0EwdnduRURnblQzZmtSYkFRNXc1RDlBRkJ1NWFxYmprMjh1ZWduT1dKcEFHTlJOTXJaSVMvK1FBaG9pSWVmRW0zb0VsY3VvQTVNS0kvTHRUWlh4VDFGbHdyUGp3c3V6MTNDQkZMTDZxaS9oL0RCdHBCcS8wOGJFUzFqV2pkc0U2cnhxVVpoekpYb3ltbkhwQXNkOWNjcVFVWlRGdmE3eEdvd011RzU4REtyRDRyaUdTQ0trdW9SMXZ4NlYxeFA2NmJiSDhpcGRacjVZYVlJdyt6NU4rd0pMTTF3aEdQb1c3RVgxVDQyMS9yc2lGcksybFYxSmc1RTNXdiIsIm1hYyI6IjMzZDUwNDVkYTE4MzNjM2I0ZmJiMGZkZjQzZTZkNWQzYTRkZDBmYmM3ZTJjN2IxZjhmYzgwZGE5NzU4MzhmNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjViNG00MmZoZjA1N3ZCSnlUL1FkcVE9PSIsInZhbHVlIjoibFlTelhjVTRUeXdwa0VOTU9NV2lZVFNRUDdhVG55bEs1cXhBZytPdTBWNGtyZGUrbno2YmUyNXNJTkQyZ1V0aTlzNVNvZkdGd0ppaTNxNlJVa1Z4bHo2cXlUWWgydHZLSlNUVkpiTDMvaVozM3pZUit1OVAzb0M4ajlHWVVNSmpLSnUvYm8za256Q1VocHFsTXBkamRIa1Ava0lWZ1hhSWt4ekdOeng0Z0Q1d1Z0WEJkcy9ENlg0Ly9hY1V6a1JMZHdhUGhFU3U2N0lxZnlqRUhxR1dFdWlXd1ltQjF2clZMSWNlTzdOd1BwMGpXMEV3Zlk0M0RwWXJadkF2RmkwS25XZ1R2T0xIT0lnRVUxMXo2WHVEa0FOdlg5d25GdzBTcVY3T2NKUkd5VXI5QjJNV2RRMVcwc3A1cGcrb3RSSVJFTjdDcTQxeVlHTldwbXJmbHZPL0pjU1FVVUpUZExkdkFVSmJiM0xvT3NYSlpDMTByanUxLzJ0RmVodFgycGl6OWtLMmtWRktlaElXZW9UdldUUXAvY2ZndlpEdDcyVndya0Zzd1hLSHZQZzZ4L0phWGpxQVN4ZGVkczluQnUvMC9kYXBGbGdrNFJjS3RzQXdsN1RGTE9iNTF1Y1ljbTl4VnBUZDA0dXJkNXJVRGEwYXJ3dEprK1VtaXBXcjJidStZODFjc3MzT0xCR0h5bUUvM21nbm5WQk1PVWRZdU9abjVEbFRqS0xjSnJ4c0RMQTUrRjFSVkdjNUxFUWYxR3Q5WlpvRDFXdVh4UFdjbWU4ZlRYWlllYnNlTk1yYjhQT0tFZTVlQ0ZQNVMrOEs3NG5JTG1XRnptY2d1cjB5aWFEcyIsIm1hYyI6ImVmMWQ1ODk2ZjkwMzZiYTBlNzNkODM5YTg1OGI1OWI0NWNhMWRhNGE2MDEyMmIzZTg1YzM0OTNiYTVjMTQ1NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+