Качество от Финуниверситета в г. Калуге — это синтез фундаментальных знаний и опережающей практики

В современном мире, где стремительное развитие технологий предъявляет новые требования к экономике и социальной сфере, фундаментом для повышения качества жизни становится качественное образование.

Директор Калужского филиала Финуниверситета Виталий Анатольевич Матчинов:

— Финансовый университет при Правительстве РФ в г. Калуге готовит высококвалифицированных специалистов, которые управляют финансами, развивают бизнес и в конечном счете определяют благополучие региона. Калужский филиал Финуниверситета — ​одного из флагманов образования с более чем 60-летней историей — ​раскрывает свой подход к подготовке кадров.

Здесь под качеством понимают синтез фундаментальных знаний и опережающей практической подготовки. Для абитуриентов открыт широкий выбор востребованных направлений: «Экономика и финансы», «Бизнес-­анализ, налоги и аудит», «Управление бизнесом», а также уникальные для региона программы: «Цифровая трансформация управления бизнесом» и «Экономическая социология». Для амбициозных выпускников бакалавриата работает магистерская программа «Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе», позволяющая получить диплом двух квалификаций. Такой подход гарантирует, что каждый студент выберет траекторию, отвечающую его карьерным устремлениям.

Выпускники Финуниверситета — ​это конкурентоспособные аналитики, экономисты и управленцы, которые не испытывают проблем с трудоустройством. Благодаря глубоким связям с работодателями — органами власти, ​банками, аудиторскими и IT‑компаниями — ​и качественным практикам они строят успешную карьеру в ведущих компаниях и государственных учреждениях Калужской области и всей нашей страны.

Однако вклад Финуниверситета в г. Калуге в качество жизни не ограничивается подготовкой кадров. На его базе совместно с Контрольно-­счетной палатой Калужской области создан Экспертно-­аналитический центр, в котором команда экспертов, ученых и студентов проводит масштабные исследования, в том числе по оценке качества жизни населения через призму эффективности реализации национальных проектов. Эта работа позволяет получить объективную картину социального благополучия и сформулировать конкретные рекомендации для повышения эффективности управления в регионе.

Таким образом, выбирая Калужский филиал ­Финуниверситета, абитуриент инвестирует не только в свой профессиональный успех, но и в будущее всего региона. Университет доказывает: качественное образование — ​это не просто диплом, это реальный вклад в стабильность, ­процветание и высокое качество жизни для каждого жителя Калужской области.

