В Калужской области два молочных производства закрыли за антисанитарию

В четверг, 13 ноября, региональное управление Россельхознадзора сообщило о приостановке деятельность двух молокоперерабатывающих предприятий, расположенных в селе Истье Жуковского района.

Ведомство подчеркнуло, что помещения ООО «Калужский молочный комбинат» и ООО «Свое калужское» абсолютно не соответствовали санитарным нормам. При этом там вырабатывалась готовая молочная продукция и вареное сгущенное молоко в вафельной трубочке.

Проверка показала, что молочное сырье для производства поставлялось в том числе с предприятий-фантомов из Московской, Владимирской областей и Санкт-Петербурга.

- Кроме того, на площадке предприятий на складе была обнаружена маркировочная тара с указанием в качестве производителей вологодского и костромского молочных комбинатов, не имеющих ничего общего с Калужской областью, - заявили в Россельхознадзоре.

Там отмечают, что ультрапастеризованное молоко ООО «Калужский молочный комбинат» реализовывалось в больницы, школы и детские дошкольные учреждения Московской, Тверской и Тульской областей. В качестве посредника при этом выступало некое ООО «Фабрика питания» из Московской области. В нужных случаях уполномоченное лицо предприятия-посредника путем проведения некоторых манипуляций в информационной системе «Меркурий» увеличивало сроки годности реализуемой продукции.

- С целью предотвращения ее дальнейшего оборота Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям заблокирована возможность работы в системе 7 причастных уполномоченных лиц, в ее электронных журналах аннулированы 150 записей на сырье и готовую продукцию общим весом более 52 тонн, - говорится в комментарии ведомства. - Также принято решение о признании недействительными и отмене действия 11 деклараций о соответствии на всю продукцию, выработанную с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

Проверкой дальше будут заниматься правоохранительные и налоговые органы.