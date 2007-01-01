Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области два молочных производства закрыли за антисанитарию
Новость дня Общество

В Калужской области два молочных производства закрыли за антисанитарию

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:50
2 2790
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 13 ноября, региональное управление Россельхознадзора сообщило о приостановке деятельность двух молокоперерабатывающих предприятий, расположенных в селе Истье Жуковского района.

Ведомство подчеркнуло, что помещения ООО «Калужский молочный комбинат» и ООО «Свое калужское» абсолютно не соответствовали санитарным нормам. При этом там вырабатывалась готовая молочная продукция и вареное сгущенное молоко в вафельной трубочке.

Проверка показала, что молочное сырье для производства поставлялось в том числе с предприятий-фантомов из Московской, Владимирской областей и Санкт-Петербурга.

- Кроме того, на площадке предприятий на складе была обнаружена маркировочная тара с указанием в качестве производителей вологодского и костромского молочных комбинатов, не имеющих ничего общего с Калужской областью, - заявили в Россельхознадзоре.

Там отмечают, что ультрапастеризованное молоко ООО «Калужский молочный комбинат» реализовывалось в больницы, школы и детские дошкольные учреждения Московской, Тверской и Тульской областей. В качестве посредника при этом выступало некое ООО «Фабрика питания» из Московской области. В нужных случаях уполномоченное лицо предприятия-посредника путем проведения некоторых манипуляций в информационной системе «Меркурий» увеличивало сроки годности реализуемой продукции.

- С целью предотвращения ее дальнейшего оборота Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям заблокирована возможность работы в системе 7 причастных уполномоченных лиц, в ее электронных журналах аннулированы 150 записей на сырье и готовую продукцию общим весом более 52 тонн, - говорится в комментарии ведомства. - Также принято решение о признании недействительными и отмене действия 11 деклараций о соответствии на всю продукцию, выработанную с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

Проверкой дальше будут заниматься правоохранительные и налоговые органы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
27 оценили
11%
0%
15%
11%
15%
48%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdXckFtM0JwYkdISnVWbTB0TkQrZ0E9PSIsInZhbHVlIjoidFBOTE4rNFp2VTErZmtteE5KZVRvUzR0WlhWVlYva2tVNThwdCtqUXlQUWtlVlZMWU1JS045bWg3Mnl0Vy9KVjIrVFFqaFhKRGlrb1JuVFM3aHZ4RCtxOHdnZVBLcjkwRUxVcnI2ZUdBVmlSekZocUFFMFdMSEE2Z2JvZEd5cVRWWFFab0Y0MXkyN1FoMlBWWmtsdnQxZ2tPeGRNR0FDVnlDVGNJbVNvcDVuYnhBU1FlQm5XODQzdWRuLzZEYk9XSDFtNmd5eXZaK0hLWHRHMm43enZMWEppYU9LM2dHMnVJR3ZZR2VpZkxudXdoTk5UZXRnSGEzcnhvbTZ5bUpWYnJCelZyR3FycGRpRHEvZmgyaG4xYlNSVmJsSEpCKzlhWWFieGFmSUlxSTRaYWszMXJJSFd2RE9xcWZ5eFdva1RPNXJTWGNTZHpHcWtaTWlSS0ZnckM5UjBxSU0rZVJTVDNFay84NVJpenlMdDY4OXdkQmZzaXZZMUFXMWRqUE5ha2gyQW4zQzd6c2Y1cXNYclVKVUVkeHdKb0lGbTFtV09vbmhBZy84ck1RSkpsb09sM2Z3L3FudTdFVmMyZTlVSSIsIm1hYyI6IjYwYTFiMzk5ODFjNWE0YjdjMGZlZjY3MTk2MzYwMDI5YzM0MTNkNGFlOTYxZjNjY2JhZjExMWRmYjY3OGYxOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQwY3ZtODRaeTdzYjNhWTVVUC9qUUE9PSIsInZhbHVlIjoiVk5FKzVlRzhPL1dwMnFqK2lKM2RkQW11OVRLT0tXVU8rdGFXYVgrbEhjVHJoeTF3WDZHNEM4eVR1enFxUEc3OEpVY3R5YWRrakUyVDA4OVEyekhKcTRvQjF2TWFHWUtNcmdPbTJ4Y0VQS1JuSWVHaHV2aXJEZGREd0NuTFlTSEs4V3R2S0h1elNTbDd3cjRJb2crcDJLcUZLNGd5dS9GNlVvZVV0OTVIeVhzdFNVd0R2cU5UT0lCeEZPRXB1NTlxT3NYZXJRQ1ZWNVJrYTZ6K0c3dWJmeVMxTlZIb29mTXYwVzBWTHdMR3ZpZVJpN1F6WkZUUzBXZjRUUlBxQ0dSdm5KRWNRcjZjOENaOWQ5MXcrSG4yTzNwNExNeGZTLytZQUZUWFVBNStSeVo3Tk5mbFpnUnJiVC92WTBpR0tKUS9iQ2RYVDlqVGd5Z0pyWHEvV0o2cnFLTDFHNzlBUDM3R1dvTDVCUkpRNDI0RUV6dlRKNWFRUlZzeXZsLzRwUXFnaXhRUzcvVTh0VGxpWGpLUmV4Z3VMcXRsU0hOTHN0TEtNM1pTZ25iUEExWmZkd0tKYVpmbjVVTnNqRHlyN1ZROVQzWDFIMVpoSHo0OTRFeFBCNWphOHJxVGZuNlZMeXFPU1V0czJFQnN2b1dUUktDY1YyWmVZdFVFZzZrOVBmV2lJSmRtb2N0a1BPalM1Z1Zrek82OXpORHc2bHpxSGx5Z3RBT0IxZmVsTkREWCsxV0d2djB2QVRQQy83dkhhbGlJbS9pbHdBSjJ4MjdCbXJxRmlmUmFVbXhXNUdCajMrMW9meTQ1OHBIODh0c0RodWc1cmUyOTVSbkRkWnFtVTl4YSIsIm1hYyI6ImQ2NDMzY2JlMWFkMzUwYjE2YTkzMDZmNTg4NDJmMWI2ZmFlNTViOTZlOTNmOWIwNjAxZWI4OTI3OTc0YTgzODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+