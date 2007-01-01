В Калуге дети выходят на дорогу из-за раскопок на Правом берегу

Фото со страницы Дмитрия Денисова.

В четверг, 13 ноября, местная жительница рассказала о проблеме на дороге, которая ведет к школе №6 и детскому саду.

- Все разрыли ещё до каникул, на сегодняшний день мост, по которому дети с родителями идут в школу и сад, находится в состоянии опасном для прохождения, дети вынуждены идти по проезжей части, - жалуется калужанка.

- Мостик шатается, приходится по дороге обходить, - подтвердила еще одна жительница Правобережья.

В городской администрации на днях заявляли, что работы планируется завершить до конца ноября.