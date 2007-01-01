В Спас-Деменске установили подъемник возле библиотеки

В четверг, 13 ноября, об этом сообщил глава района Владимир Бузанов.

- Это позволит людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам и родителям с детскими колясками беспрепятственно посещать библиотеку, получать доступ к знаниям и участвовать в культурной жизни города, - подчеркнул чиновник.

По словам Бузанова, установка подъемника – это вклад в развитие программы «Доступная среда».