«Фуяо Стекло Рус» делает безопасность прозрачной

В современном мире качество — это не просто соответствие стандартам, а комплексный подход, охватывающий каждый этап: от разработки и закупки сырья до финальной проверки готового изделия.

Для калужского завода «Фуяо Стекло Рус» качество — ​это не просто показатель, это философия. Производство автостекла — ​процесс высокоточный и технологически сложный. Даже минимальное отклонение в геометрии, оптических характеристиках или прочности может повлиять на безопасность водителя и пассажиров. Поэтому на заводе действует многоуровневая система контроля, охватывающая все стадии производства — ​от закупки сырья до финальной проверки готового изделия.

На конвейер и вторичный рынок

О качестве продукции калужского завода говорит и география его поставок.

— До санкций мы поставляли стекло в Америку и в шесть стран Европы, причем как на вторичный рынок, так и на конвейер, — ​рассказывает заместитель генерального директора по продажам завода «ФУЯО Стекло Рус» Андрей Николаев. — ​Стекло калужского завода «Фуяо» было частью стекол «Ауди» — ​премиального автомобильного бренда.

Этот факт — ​свидетельство международного признания. Для автопроизводителей такого уровня, как «Ауди», допуск поставщика возможен только при безупречном соответствии требованиям по безопасности и оптической чистоте.

На российском рынке «Фуяо» пользуется спросом. Завод является одним из ключевых поставщиков для отечественных автопроизводителей. Более того, именно калужские стекла устанавливаются на набирающих популярность китайских автомобилях. Китайские производители, выходя на новый для себя рынок, тщательно выбирают комплектующие. Выбор в пользу «Фуяо» означает, что калужская продукция оказалась конкурентной.

— Все это свидетельствует о достойном качестве продукции, — ​подчеркивает Андрей Николаев.

Термо, акустика, проекция

Однако качество — ​это не только геометрия и прочность. Это еще и постоянное внедрение инноваций. На заводе в Калуге выпускаются современные разработки. Среди последних — ​стекла с атермальным напылением, которые задерживают инфракрасное излучение: летом салон не перегревается, а зимой дольше сохраняет тепло. Также производятся акустические стекла для снижения уровня шума и стекла с проекцией, выводящие информацию прямо на лобовое стекло, — ​технологии, которые повышают комфорт и безопасность водителя.

В любой регион страны

Чтобы обеспечить доступ к качественной продукции по всей стране, завод работает через крупных дистрибьюторов с обширной складской сетью. Эта логистическая модель гарантирует поставку оригинальных стекол в любой регион России — ​в том числе и в саму Калугу. Поэтому наш родной город не остается в стороне: калужане также получают доступ к продукции мирового уровня.

Этот локальный успех закономерно вписывается в общую картину: сегодня «ФУЯО» уверенно входит в число мировых лидеров в производстве автостекол, и калужское предприятие является частью этой глобальной системы.

