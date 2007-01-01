Профессионализм, внимание, ответственность: как контролируют качество продукции на калужском заводе OSTEС

За качество OSTEC отвечают инженер по качеству Иван Жуков (слева) и его коллеги по отделу.

За качество OSTEC отвечают инженер по качеству Иван Жуков (слева) и его коллеги по отделу.

Продукция этой компании — кабеленесущие системы — изделия, необходимые на каждой стройке, на любых монтажных работах.

Компания OSTEС известна всей стране. Ее продукция служит в жилищных комплексах и на крупных оборонных предприятиях, в добывающей отрасли и даже на космодроме «Восточный». Успешное функционирование столь серьезных объектов — это заслуга в том числе и калужского завода.

Из чего же слагается безупречное качество? Об этом мы узнали у руководства предприятия.

Директор производства OSTEС Марат Иткин.

— Все начинается на складе сырья, — рассказывает директор производства OSTEС Марат Иткин. — Поступающие материалы проходят комплексную проверку. Процедура входного контроля включает в себя как механические измерения — толщину и габаритные размеры рулонной стали или листа, так и анализ химического состава, где применяется спектральный анализ. Если физико-механические свойства материала и химический состав соответствуют нормам технической документации, он передается на производство.

Основные операции в производственной цепочке — лазерная резка, координатная пробивка, штамповка, профилирование, сварка, а также цинкование — нанесение защитного покрытия гальваническим или горячим методом с последующей зачисткой и комплектацией готовой продукции.

— Толщина покрытия имеет серьезное значение, поэтому она строго контролируется с помощью толщиномеров, — поясняет инженер участка по контролю качества Иван ЖУКОВ. — Другая ключевая составляющая — метрические параметры. Следят за ними специалисты визуального контроля. Их технический арсенал многообразен: рулетки, штангенциркули, штангенрейсмасы, радиусомеры, щупы, угломеры, микрометры.

Метрический контроль очень важен, ведь если хотя бы два узла в комплекте не сойдутся, это поставит под угрозу надежность всей конструкции.

Но вот изделие готово. На этом контроль не заканчивается, готовую продукцию еще нужно грамотно уложить, чтобы она не пострадала при транспортировке. За это также отвечают специалисты по контролю качества, потому что путь ящикам и палетам с продукцией предстоит неблизкий — это практически вся география нашей страны.

Легко понять, какая ответственность лежит на специалистах службы контроля. Их задача непростая — кроме мастерского владения инструментами и приборами они должны обладать и широким спектром специальных знаний. Поэтому обучению таких работников — особое внимание.

— Система ввода в должность для новичков разрабатывается руководителем, — отмечает Марат Иткин. — Мы знакомим их с регламентирующей внутренней документацией, картами брака и отклонений, учим сбору статистики отклонений и прочее. Затем сотрудники начинают самостоятельно изучать номенклатуру, осваиваться с нашими требованиями, бланками и планами контроля качества, чек-листами. И набрав определенный опыт, человек приступает к самостоятельному выполнению работ как полноценный специалист.

Необходимое условие безу­пречного качества продукции — обратная связь с ее потребителями. Она имеет постоянный и многоуровневый характер.

В частности, отделы продаж и маркетинга поддерживают непрерывный контакт с заказчиками, собирают отзывы и пожелания, транслируют их на производство и в конструкторскую службу.

Отдел развития, в свою очередь, мониторит тренды и запросы в отрасли. По их итогам проводятся корректирующие мероприятия и необходимая модернизация в цепочке производства.

Кроме того, завод традиционно проводит Дни открытых дверей — принимает в гости представителей проектных институтов, потенциальных заказчиков и другие заинтересованные стороны. Для них устраивают экскурсии, демонстрацию производства, в том числе и этапы контроля качества.

Метод прямого взаимодействия позволяет чутко реагировать на требования рынка. И это еще один действенный инструмент, помогающий компании OSTEС быть в числе ведущих игроков своей отрасли, работая на благо региона и всей страны.

Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru