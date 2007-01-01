Завершилась реставрация Свято-Пафнутьева Боровского монастыря

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Боровске завершилась масштабная реставрация архитектурного ансамбля Свято-Пафнутьева Боровского монастыря - одного из самых почитаемых монастырей России с более чем 580-летней историей, тесно связанной с ключевыми этапами формирования российской государственности.

Как отметил губернатор, благодаря поддержке правительства РФ в рамках программы «Развитие культуры» удалось отреставрировать фасады, обновить стропильные системы, установить новую кровлю из лиственницы на пряслах и благоустроить территорию, в результате чего обитель вновь обрела свой величественный облик.

Шапша также напомнил, что в городе недавно открыли после реставрации старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Глава региона отметил, что Боровск стал первым населённым пунктом в регионе, включённым в перечень исторических поселений федерального значения, и подчеркнул, что по поручению президента здесь активно развивается туристический потенциал.