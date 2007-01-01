35-й Механический завод: качество как культура

В преддверии Всемирного дня качества мы побеседовали с начальником управления качеством продукта 35-го Механического завода Сергеем Крымским. На предприятии подчеркивают, что качество для завода — это не просто соответствие техническим стандартам, а целостная философия.

Качество — ​это больше чем стандарты

— Система менеджмента качества на нашем предприятии — ​это комплексный процесс, в который вовлечены все сотрудники, — ​пояснил Крымский. — ​Мы понимаем качество как соответствие не только техническим требованиям, но и ожиданиям клиента, а также как проявление социальной ответственности и культуры производства.

Этот подход особенно важен в контексте участия завода в стратегически значимых проектах, таких как газопровод «Сила Сибири» и освоение арктических месторождений. Оборудование должно выдерживать экстремальные условия: температуры до минус 60 градусов. Для обеспечения надежности и долговечности продукции применяются передовые методы контроля: капиллярный, ультразвуковой, рентгенографический, а также испытания материалов на прочность при низких температурах.

День качества — ​каждую неделю

На заводе не ограничиваются символическими мероприятиями раз в год.

— У нас раз в неделю проводится «День качества», где обсуждаются текущие вопросы, связанные с выпуском продукции, и разрабатываются меры по ее улучшению, — ​отметил Сергей Крымский.

Такой регулярный формат позволяет поддерживать высокий уровень осознанности персонала и оперативно реагировать на возникающие вызовы.

Эффективность системы качества оценивается по конкретным метрикам: количеству претензий от заказчиков и случаев производственного брака. Завод сертифицирован по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 и корпоративному стандарту СТО Газпром 9001, что подтверждает его приверженность высоким требованиям.

Инвестиции в людей и технологии

Несмотря на активную автоматизацию — ​в частности, внедрение комплексной системы Technologics для снижения влияния человеческого фактора, на заводе уверены: человек остается центральным звеном в системе качества. Особенно это касается молодых специалистов. Для их адаптации действует система наставничества, позволяющая быстро передавать опыт от поколения к поколению. Кроме того, сотрудники регулярно проходят обучение, включая программы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Подчеркивается и важность взаимодействия с заказчиками.

Как отметил Крымский, отношения с заказчиками строятся на принципах открытости и оперативного реагирования. По каждому замечанию проводится тщательный анализ причин, а при необходимости специалисты завода выезжают на объекты эксплуатации оборудования. Возможность заключения договоров на шеф-­монтажные работы дополнительно усиливает доверие со стороны клиентов.

Вызовы и решения

Современные реалии — ​дефицит кадров, санкционное давление, логистические сложности — ​требуют гибкости. Завод активно участвует в ярмарках вакансий, развивает программу импортозамещения и ищет новых поставщиков внутри страны. Эти меры помогают сохранять стабильность и качество даже в условиях внешних ограничений.

Экологическая ответственность также становится частью культуры качества завода. На предприятии уже сегодня реализуются шаги по повышению энергоэффективности: закупается новое оборудование, модернизируются ­производственные помещения, в том числе устанавливаются современные окна для снижения теплопотерь. Хотя масштабные «зеленые» инициативы находятся на начальной стадии, ­направление задано четко.

Качество начинается с первого шага

В преддверии Всемирного дня качества 35-й Механический завод демонстрирует: настоящая культура качества формируется не декларациями, а ежедневной работой каждого сотрудника — ​от молодого инженера до опытного наставника.

Именно такой подход позволяет предприятию оставаться надежным партнером в реализации национальных проектов и укреплять репутацию российского производителя мирового уровня.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

+7 (4842) 719-819

https://mz35.ru