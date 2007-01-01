Афиша Обнинск
Общество

Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»

Дмитрий Ивьев
13.11, 07:00
Объявлен старт шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — ключевого проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году конкурс пройдёт в обновлённом формате: вместо отдельных кандидатов будут оцениваться управленческие команды.

Как сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко, участники теперь должны представлять команды из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых имеет не менее двух лет управленческого опыта. Впервые в истории конкурса к участию допускаются и победители предыдущих сезонов — им разрешено собирать свои команды и возвращаться на соревнование.

Цель обновлённого конкурса — выявление, развитие и поддержка сильных управленческих команд с высоким лидерским потенциалом. Главный приз также изменился: победители получат возможность пройти обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

Подать заявку на участие можно до 29 декабря на официальном сайте лидерыроссии.рф.

Команды могут заявиться в одной из четырёх категорий:

  • государственные управленческие команды (федеральные, региональные и муниципальные органы власти);
  • управленческие команды корпораций (компании с выручкой свыше 30 млрд рублей в 2024 году);
  • управленческие команды организаций (любые компании и учреждения);
  • сборные управленческие команды (добровольные объединения управленцев из разных организаций).

Все категории, кроме сборных, требуют, чтобы участники уже минимум год работали вместе в одной организации — структурно или функционально.

За восемь лет существования «Лидеров России» на конкурс поступило более 1 миллиона заявок из России и других 150 стран мира. Более 650 участников получили назначения на высокие должности: среди них — заместители министров, сенаторы, депутаты Госдумы, губернаторы, мэры, вице-губернаторы, руководители региональных ведомств, а также специалисты, занявшие ключевые посты в коммерческом секторе.

Шестой сезон завершится летом 2026 года.

