Главная Новости Общество Калужанин завоевал «бронзу» в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»
Общество

Калужанин завоевал «бронзу» в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»

Дмитрий Ивьев
13.11, 07:18
Владимир Яковлев завоевал бронзовую медаль на финале Национального чемпионата «Абилимпикс», прошедшем в Москве. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

В этом году в рамках чемпионата впервые были организованы соревнования для ветеранов специальной военной операции. В категории «Сборка и разборка электронного оборудования» Яковлев занял третье место.

Чемпионат собрал более 1000 участников различных возрастов и категорий, из которых 450 стали победителями.

калужская область
