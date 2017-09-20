В «Клинике ЗДОРОВьЯ» появился свой нейрохирург
Опытный специалист Алексей Пешков начинает новую главу.
С момента основания в 2014 году «Клиника ЗДОРОВьЯ» прошла впечатляющий путь от небольшого коллектива из семи человек до современного медицинского центра с почти двумя сотнями специалистов. Сегодня там развиваются практически все востребованные медицинские направления, что позволяет пациентам получать комплексную помощь в одном месте.
Недавно в клинике начал работу нейрохирург с 20-летним стажем Алексей Юрьевич Пешков. Это назначение особенно значимо: до его прихода нейрохирургического направления в клинике не было. Теперь Алексей Юрьевич с нуля формирует кабинет нейрохирургии — начиная с амбулаторного приема и малоинвазивных процедур.
— Пока это амбулаторный этап, — поясняет хирург. — Но, если направление будет развиваться, вполне возможно появление и более сложных вмешательств. Мы стремимся к тому, чтобы клиника могла обеспечивать полный цикл помощи.
Что лечит нейрохирург
Многие пациенты смутно представляют, чем занимается нейрохирург. На самом деле, как поясняет доктор Пешков, эта специальность охватывает широкий спектр состояний: дегенеративные заболевания позвоночника, черепно-мозговые и спинно-мозговые травмы, объемные образования головного мозга, сосудистые патологии и другие состояния, требующие хирургического вмешательства в нервной системе.
— Мы работаем со всем, что связано с нервной системой и требует хирургического подхода, — от острой травмы до хронических болевых синдромов, — добавляет он.
Профилактика начинается с образа жизни
Особое внимание Алексей Юрьевич уделяет профилактике неврологических заболеваний. По его словам, многие проблемы имеют профессиональную природу: сидячий образ жизни, тяжелый физический труд, неправильная осанка — все это может привести к серьезным последствиям.
— У женщин, особенно работающих за компьютером, чаще страдает шейный отдел позвоночника. Водители подвержены нагрузкам и на шею, и на поясницу. Спортсмены — это отдельная группа риска. Поэтому профилактика всегда индивидуальна, — отмечает специалист.
Главный совет: осознанно подходить к физическим нагрузкам и вовремя обращать внимание на сигналы организма.
Комплексный подход — путь к здоровью
Теперь пациенты «Клиники ЗДОРОВьЯ» могут не только проконсультироваться с опытным нейрохирургом, но и получить своевременную помощь на ранних стадиях заболеваний нервной системы.
Приход Алексея Пешкова — важное усиление команды и еще один шаг к укреплению комплексного медицинского центра, где забота о здоровье становится доступной, современной и персонализированной.
г. Калуга, ул. Телевизионная, 31
тел.: +7 (4842) 55-15-15
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.