Новость дня Общество

В «Клинике ЗДОРОВьЯ» появился свой нейрохирург

13.11, 12:34
Опытный специалист Алексей Пешков начинает новую главу.

С момента основания в 2014 году «Клиника ЗДОРОВьЯ» прошла впечатляющий путь от небольшого коллектива из семи человек до современного медицинского центра с почти двумя сотнями специалистов. Сегодня там развиваются практически все востребованные медицинские направления, что позволяет пациентам получать комплексную помощь в одном месте.

Недавно в клинике начал работу нейрохирург с 20-летним стажем Алексей Юрьевич Пешков. Это назначение особенно значимо: до его прихода нейрохирургического направления в клинике не было. Теперь Алексей Юрьевич с нуля формирует кабинет нейрохирургии — начиная с амбулаторного приема и малоинвазивных процедур.

— Пока это амбулаторный этап, — поясняет хирург. — Но, если направление будет развиваться, вполне возможно появление и более сложных вмешательств. Мы стремимся к тому, чтобы клиника могла обеспечивать полный цикл помощи.

Что лечит нейрохирург

Многие пациенты смутно представляют, чем занимается нейрохирург. На самом деле, как поясняет доктор Пешков, эта специальность охватывает широкий спектр состояний: дегенеративные заболевания позвоночника, черепно-мозговые и спинно-мозговые травмы, объемные образования головного мозга, сосудистые патологии и другие состояния, требующие хирургического вмешательства в нервной системе.

— Мы работаем со всем, что связано с нервной системой и требует хирургического подхода, — от острой травмы до хронических болевых синдромов, — добавляет он.

Профилактика начинается с образа жизни

Особое внимание Алексей Юрьевич уделяет профилактике неврологических заболеваний. По его словам, многие проблемы имеют профессиональную природу: сидячий образ жизни, тяжелый физический труд, неправильная осанка — все это может привести к серьезным последствиям.

— У женщин, особенно работающих за компьютером, чаще страдает шейный отдел позвоночника. Водители подвержены нагрузкам и на шею, и на поясницу. Спортсмены — это отдельная группа риска. Поэтому профилактика всегда индивидуальна, — отмечает специалист.

Главный совет: осознанно подходить к физическим нагрузкам и вовремя обращать внимание на сигналы организма.

Комплексный подход — путь к здоровью

Теперь пациенты «Клиники ЗДОРОВьЯ» могут не только проконсультироваться с опытным нейрохирургом, но и получить своевременную помощь на ранних стадиях заболеваний нервной системы.

Приход Алексея Пешкова — важное усиление команды и еще один шаг к укреплению комплексного медицинского центра, где забота о здоровье становится доступной, современной и персонализированной.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

www.zdorovie-kaluga.ru

тел.: +7 (4842) 55-15-15

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ЛО‑40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО. ООО «Клиника здоровья». ИНН 4027119829. erid: 2VfnxvVajkM
