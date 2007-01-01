Афиша Обнинск
В Калуге диспансеризацию проведут на выходных
Общество

В Калуге диспансеризацию проведут на выходных

Дмитрий Ивьев
12.11, 15:50
Также врачи будут работать по вечерам, сообщила в среду министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Весь ноябрь каждый вторник и четверг с 16.00 до 19.00 прием будет вестись в поликлинике на улице Социалистической.

По субботам пациентов ждут с 9:00 до 13:00 на Чехова, Социалистическая, 2а и Никитина. 83.

С 9:00 до 15:00 по субботам диспансеризация пройдет на Сиреневом бульваре, 9 и улице Комарова, 4.

Городская поликлиника на Московской, 247 будет работать по выходным по предварительной записи.

