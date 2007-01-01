Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Сеть магазинов «ФЕРМА»: КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

13.11, 10:10
  • Всегда только свежая охлажденная продукция, отсутствие заморозки
  • Короткие сроки реализации, так как отсутствуют консерванты и химические добавки
  • Закупка сырья у частных хозяйств
  • Широкая география распространения в регионе
  • Строгое соблюдение всех норм СанПин
  • Использование системы ХАССП, которая отвечает за качество и безопасность продукции
  • Только натуральный состав и ручное производство полуфабрикатов
  • Широкий ассортимент, демократичные цены и регулярные акции

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 erid: 2Vfnxy9fQPT
