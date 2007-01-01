Сеть магазинов «ФЕРМА»: КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
- Всегда только свежая охлажденная продукция, отсутствие заморозки
- Короткие сроки реализации, так как отсутствуют консерванты и химические добавки
- Закупка сырья у частных хозяйств
- Широкая география распространения в регионе
- Строгое соблюдение всех норм СанПин
- Использование системы ХАССП, которая отвечает за качество и безопасность продукции
- Только натуральный состав и ручное производство полуфабрикатов
- Широкий ассортимент, демократичные цены и регулярные акции
Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 erid: 2Vfnxy9fQPT
