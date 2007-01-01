Мокрый снег ожидается в Калужской области

В среду, 12 ноября, текущую погоду прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина.

- По прогнозу ГМЦ России, в выходные погода обретет предзимний характер, - отметила она. - В ночные часы температура станет минусовой. Днем будет немногим выше 0. Осадки ожидаются в виде мокрого снега с дождем. Появится небольшой снежный покров. Это не зима и не ложная тревога. Это намёк на её приближение.

Она также напомнила, что ноябрь является самым темным месяцем года. В последнем осеннем месяце в среднем солнце появляется в небе в наших широтах на 32 часа. В нынешнем ноябре пока не было ясных дней.